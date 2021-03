El Gobierno de Ecuador llama a consultas a su embajador en Argentina, Juan José Vásconez. Un breve comunicado de la Cancillería ecuatoriana informa de la decisión

cuyo objetivo es "proceder a un análisis exhaustivo de las relaciones de Ecuador con el gobierno del Presidente Alberto Fernández e impartirle las instrucciones correspondientes", concluye el texto publicado en la página web de la cartera de Estado.

COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno Nacional ha decidido llamar a Consultas al Embajador del Ecuador en Argentina Juan José Vásconez.

La decisión llega luego de que la Cancillería de Ecuador enviara una carta de protesta al Gobierno argentino por una alusión del presidente Alberto Fernández, hacia su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, en una entrevista a un canal de televisión de ese país. Fernández fue cuestionado sobre su relación con la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, y mencionó a Moreno en estos términos: "Yo no soy Lenín Moreno. Yo no soy Lenín Moreno. El que lo imagina no me conoce. Yo puedo tener diferencias con Cristina. ¡Las tengo! Tenemos miradas distintas en muchas cosas, en algunas, no sé si en muchas. Acá llegué con Cristina y me voy con Cristina”.

En la mañana de hoy, 10 de marzo de 2021, el canciller de Ecuador, Luis Gallegos, en una entrevista radial calificó como "inaceptables" y como una "intromisión en asuntos internos" del país la mención que hiciera Fernández sobre el presidente Moreno en esa entrevista.

Consideramos que son términos inaceptables es una intromisión en asuntos internos y no vamos a permitir que se aluda al jefe de Estado del Ecuador. Esto es la representación democrática del país y estamos analizando otras medidas con relación a este tema. Luis Gallegos, canciller de Ecuador.

Gallegos informó que el embajador ecuatoriano en Buenos Aires entregó la carta de protesta, la tercera al Gobierno argentino desde que asumió como canciller. La primera fue por unas declaraciones de la vicepresidente Cristina Fernández a través de su cuenta oficial de Twitter en la que puso en duda el sistema democrático de Ecuador de cara a las elecciones del 7 de febrero pasado. Y las otras dos por expresiones del presidente Alberto Fernández.