AMLO anunció que no expulsará al Embajador de Ecuador, desconociendo que el gobierno no ha nombrado a nadie para ese cargo

Ecuador no tiene Embajador en México desde septiembre de 2023, cuando Francisco Carrión renunció al cargo.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respondió este viernes 5 de abril, a la decisión del Gobierno de Ecuador de declarar persona non grata a su Embajadora, Raquel Serur. Obrador señaló que no romperá las relaciones diplomáticas con Ecuador y que no expulsará al Embajador ecuatoriano en México.

Además, AMLO -como también llaman a López Obrador- sostuvo que la reacción del gobierno ecuatoriano muestran sus "ganas de pelarse con nosotros". Sin embargo, adelantó que "para que haya pleito se necesitan dos" y que, pese al impasse, mantienen su relación diplomática.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ratificó en sus polémicas declaraciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio en las elecciones presidenciales anticipadas de 2023 en Ecuador.



Sin embargo, así el Gobierno mexicano hubiese querido replicar la acción de la Cancillería ecuatoriana, no hubiese podido hacerlo porque Ecuador no cuenta con Embajador en ese país desde septiembre de 2023, es decir, desde la administración de Guillermo Lasso.

Francisco Carrión Mena, quien se desempeñaba como Embajador de Ecuador en México desde octubre de 2021, renunció al cargo en el mes de septiembre de 2023 y, desde entonces, ni el gobierno de Guillermo Lasso, ni la administración actual de Daniel Noboa han nombrado un reemplazo. Actualmente, la misión diplomática en México está a cargo de ministros de carrera, tanto en la Embajada, como en los dos consulados.

En la página web de la Cancillería ecuatoriana, en el apartado en donde se detalla el nombre del personal de misión de la Embajada en México, el espacio que corresponde a "Embajador-Jefe de misión" está vacío.

