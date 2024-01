Ecuador canjeará equipamiento ruso con EE.UU. por nuevas armas y Rusia refuta

No lo han tomado con agrado. El Servicio Federal Ruso para la Cooperación Técnico-Militar (FSMTC) se opone a la entrega de equipo militar de origen ruso por parte de Ecuador a Estados Unidos. En sus declaraciones, recogidas por el medio digital Al Mayadeen, este intercambio de material bélico de origen ruso -al que el presidente Daniel Noboa ha calificado como "chatarra"- con el país norteamericano, va en contra del acuerdo entre Moscú y Quito. El Servicio ha calificado esta acción como "inaceptable".

Sin embargo, Ecuador mantiene su postura. Según declaraciones de Gabriela Sommerfeld, canciller ecuatoriana, este intercambio no viola ninguna norma: "Este equipamiento no está operativo, Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, intercambiar. En este caso, Ecuador tiene un acuerdo con Estados Unidos para entrega este material que no está operativo y recibir equipamiento que está siendo mapeado por el Ministerio de Defensa".

Sommerfeld recalcó, incluso, que esta intercambio que prevé realizar Ecuador con Estados Unidos, "es una figura muy utilizada en el mundo, no hay ninguna novedad, no es ilegal".

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que el Gobierno está ganando la "batalla" que le declaró al crimen organizado, a cuyas bandas pasó a catalogar como terroristas.



Como muestra de la inconformidad con esta postura, el Servicio Federal Ruso para la Cooperación Técnico-Militar emitió un comunicado:

"Nos gustaría enfatizar que de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de la República del Ecuador sobre cooperación en la industria de defensa del 27 de noviembre de 2008, es inaceptable transferir a un tercero fuerzas militares productos recibidos como resultado de la cooperación bilateral en la industria de defensa sin el consentimiento previo por escrito de la Federación Rusa", recalca.

El material ruso que prevé intercambiar Ecuador con el país norteamericano, según las declaraciones de Sommerfeld, fue comprado por Ecuador en años pasados a Rusia.

