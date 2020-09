En Quito aumentan las muertes con armas blancas

En el sector de La Roldós, norte de Quito, en un departamento ocupado por dos ciudadanos venezolanos, apareció el cuerpo de un joven de 26 años.

El día anterior sus familiares le perdieron el rastro. No regresó a la casa ni respondió el celular. Reportaron el caso a la Dinased. Fueron informados que un cuerpo de características similares apareció. La víctima tenía dos heridas de arma blanca. Su deceso se habría producido en el contexto de una reunión y posterior riña.

En el Centro Histórico de Quito se identifican al menos siete problemas Leer más

El 8 de marzo de 2020, pocos días antes del inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, un hombre de 38 años murió por heridas de arma blanca. Trató de defender a su acompañante en el sector de Nueva Aurora, sur de Quito, del robo a su celular.

Hubo un forcejeo y recibió cortes en el tórax. El arma no apareció. En el sitio solo permanecían las huellas de la sangre de la víctima. Los delincuentes no se llevaron nada.

Según los datos de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito el número de muertes por arma blanca va en aumento. Hasta agosto se registraron 86 homicidios intencionales.

De ellos el 63 % (56) fue consecuencia del uso de arma blanca (cuchillo, navaja, puñal y otras similares). El 18 % (16 muertes) fue por armas de fuego. El restante 19 % se atribuye a arma contundente (bates) arma constrictora (alambres, cuerdas), entre otras.

El general Fausto Salinas, comandante de Policía del Distrito Metropolitano, señala que cada vez hay más uso de armas blancas en los delitos que se cometen en la capital. Los delincuentes necesitan intimidar a la víctima y usan las armas blancas que son más fáciles de conseguir.

Indica que no hay legislación que sancione el porte de arma blanca. Cuando la Policía hace operativos lo único que puede hacer es retirar los objetos pero no se puede sancionar a quien los porte.

Desde hace varios años el oficial ha evidenciado la necesidad de una regularización del porte a través de la legislación. Ha estado presente dos veces en la Asamblea hablando de la necesidad de legislación. Fue como consecuencia de las riñas entre hinchas de equipos de fútbol que provocaron decesos.

Hasta que eso se apruebe alguna normativa ha mantenido contactos con el Municipio para que el tema sea regulado a través de una ordenanza.

Los delitos con armas blancas en la capital. expreso

El objetivo es que se establezcan sanciones a quienes porten armas blancas en espacios públicos. Es que de las muertes con arma blanca, el 62 % fue en la vía pública y el 38 % en espacios privados como hogares. De las víctimas el 85 % (78 casos) fueron hombres y el 15 % (14) fueron mujeres. El 95 % eran ecuatorianos. Hubo también cuatro venezolanos, un colombiano y un peruano.

El asambleísta César Carrión indica que en diciembre de 2019 la Asamblea hizo reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En el artículo 83 se agregó un inciso que faculta a la Policía el retiro de armas blancas encontradas en los registros efectuados en lugares públicos, concentraciones y otros sitios.

“El Cabildo no es ineficiente, sí trabajamos en seguridad” Leer más

En el afán de reducir el número de incidencias el comandante Salinas indica que se integrarán las campañas de la Policía ‘Quito Territorio de Paz’ con la del Municipio ‘Sal seguro’ en contra el uso de armas blancas.

Como factores generadores de riesgo por las armas blancas se consideran la falta de legislación, una cultura inadecuada, incitación a la violencia, delimitación de espacios y eventos críticos, capacidad de respuesta del Estado, comunicación social inadecuada, delincuencia, hinchadas, consumidores de alcohol y drogas, personas que buscan protección, indigencia, personas vulnerables miembros de familias en crisis.

Carrión reconoce que no existe legislación para sancionar el porte de armas. Hay registro parcial de incidencia, no hay identificación de victimarios potenciales ni elaboración de procedimientos, hay campañas parciales de entrega de armas y no hay difusión masiva de contexto.

Penas no privativas

El Código Orgánico Integral Penal establece como penas no privativas de libertad el tratamiento médico psicológico, capacitación o curso educativo y obligación de prestar servicio comunitario.

Otras sanciones

Otras penas son la comparecencia periódica y personal ante la autoridad en frecuencia y en plazos fijados.

Prohibición

Se prohíbe salir del domicilio, restricción del derecho al porte y tenencia de armas y prohibición de aproximación.