Ecuador ni confirma ni descarta presencia del 'niño Guerrero': esto se sabe

En alerta. Que Venezuela no sepa dónde está Héctor Guerrero, alias el 'niño Guerrero', líder de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, pone a correr a otros países de la región. La alerta inició en el país vecino la semana pasada, luego de que el Ministerio del Interior venezolano interviniera el Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado de Aragua-Venezuela; donde están recluidos los 60 principales criminales que engranan la organización criminal que ha extendido sus tentáculos en países como Perú, Colombia, Chile y Ecuador.

Uno de ellos, el 'niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, quién se suponía estaba recluido en este penal. Sin embargo, tras la intervención realizada el 20 de septiembre de 2023, en la que participaron 11.000 efectivos de las fuerzas especiales de Venezuela, el ministro del interior, Remigio Cevallos, negó que este se encontrara recluido en el penal: "ese personaje estaba en libertad, en libertad plena. A la fecha de hoy tiene varias causas y ordenes de aprensión. Nosotros presumimos que el se encuentra en laguna parte, porque no estaba aquí, si estuvo aquí, pero ya estaba en libertad".

También detalló que un grupo de reclusos habían excavado túneles en el penal por los que se fugaron, sin informar cuántos y quienes eran los que estaban prófugos. Tiempo más tarde, en su despacho, anunció que más de 80 habían sido recapturados.

Tres días más tarde, el 23 de septiembre de 2023, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, emitió un alerta para dar con el paradero de el 'niño Guerrero', con la que se confirmaría su fuga: "Los órganos de seguridad ciudadana buscan a Héctor Guerrero; alias “el niño Guerrero”, por su participación en múltiples delitos contra las personas y terrorismo", informó el ministerio venezolano en un mensaje difundido en cuentas oficiales.

El Observatorio de Prisiones de Venezuela, en su página web, maneja la información como una fuga que pone en jaque a países de la región y que fue planificada con el Gobierno de Nicolás Maduro. Aseguran que "dentro del recinto penitenciario nadie opuso resistencia porque los más violentos; es decir, los “pranes”, ya habían negociado el desalojo del recinto penitenciario y emigraron del país hace más de una semana.

Lo que si se confirma es que países de la región, como Ecuador, han activado su contingente ante la noticia y manejan con sigilo todo tipo de acciones en cuanto este tema. Así lo refirió el ministro del Interior, Juan Zapata, a Diario EXPRESO , en un breve mensaje con el que detalló que mantienen intercambio de información con países vecinos y que, ante la fuga del 'niño Guerrero', se han tomado acciones al respecto para impedir su acceso al territorio.

Aunque, el comandante de la policía Nacional, Fausto Salinas, explicó a EXPRESO, que no se puede descartar que el 'niño Guerrero, líder del tren de Aragua, haya ingresado o no a Ecuador, pues asegura que ni Colombia, ni Perú, ni Chile, ni la misma Venezuela, saben de su paradero. Asegura que la alerta en estos países es preventiva y que no hay información oficial sobre la fuga del criminal por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

Salinas detalló que se intercambia información con países de la región a través de la Interpol, y que la información emitida sobre el criminal desde Venezuela es nula. Amplió que desde el Gobierno de Nicolás Maduro no se ha confirmado si el 'niño Guerrero' salió del país. No obstante, señaló que en Ecuador se ha dado aviso a todas las fuerzas militares y policiales para estar a la expectativa en los pasos fronterizos del país.

Colombia, por su parte, según Diario El Tiempo, tiene en alerta a las autoridades colombianas, dada la rápida expansión de la organización en el territorio nacional, con influencia en zonas como Bogotá y el Eje Cafetero.

Ante ello, la general Sandra Patricia Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló en rueda de prensa que las autoridades ya se encuentran trabajando en conjunto con Interpol ante la posibilidad de que Guerrero se encuentre en territorio nacional.

Perú, por su parte, ha referido que ha desplegado equipos de inteligencia para vigilar la frontera norte del país e impedir un eventual ingreso de alias ‘Niño Guerrero’, el cabecilla de la organización criminal ‘Tren de Aragua’, quien es buscado por las autoridades de Venezuela tras la intervención en la cárcel de Tocorón.

"La acción y reacción es inmediata, tenemos equipos de inteligencia, equipos de fotografía, allá en la zona de frontera, de tal manera que podamos advertir cualquier movimiento extraño que pueda impedir el ingreso de este sujeto", declaró el domingo pasado el comandante general de la Policía Nacional de Perú, Jorge Luis Angulo, en Radio Nacional.

'El niño Guerrero' es el cabecilla de la banda criminal “El Tren de Aragua”, extendida por Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Desde Tocorón se ejercía el control de todas las operaciones que incluyen extorsiones, asesinato, secuestros y otros delitos.