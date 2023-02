Ecuador alberga el relato y dolor de rusos y ucranianos en guerra

Lamentan lo que sucede al otro lado del mundo. Era 24 de febrero de 2022 y los noticieros del mundo alertaban que Rusia había decidido invadir Ucrania poco antes del amanecer, en medio de una ofensiva militar a gran escala que alteró al mundo entero. Y con el ingreso del ejército de Rusia por el este, el norte y el sur de Ucrania con el objetivo de alcanzar la capital ucraniana, Kiev, el susurro de la Tercera Guerra Mundial tomaba fuerza.

Casi un año después del inicio de esta guerra entre Rusia y Ucrania, en la que hasta septiembre pasado se registró la muerte de al menos 40.000 civiles, 100.000 soldados rusos y 100.000 soldados ucranianos, estos dos países gritan lo que piensan del conflicto bélico a través de sus ciudadanos y desde la tranquilidad que han encontrado en Ecuador.

“Estoy en contra de la guerra y en contra de los procesos que se están dando en mi país, Rusia. Ahora ni siquiera puedes hablar de hostilidades porque eres detenido y condenado a cárcel por 15 días y al pago de una multa cuantiosa”, revela Antón Nichvolod, de 26 años y nacionalidad rusa.

Luego de dos intentos fallidos y de caminar 31 kilómetros hasta la frontera con Georgia para salir de Rusia, arribó a Ecuador. “Me tomé dos minutos para pensarlo y decidí que era lo mejor. Allá no hay libertad de expresión y estoy en contra de lo que mi país (Rusia) hace. Es terrible, la gente no debe morir, todo esto está mal y tiene que terminar lo antes posible; de la manera más justa y con el mínimo daño para ambas partes”.

Antón reside en Ecuador desde octubre pasado y huyó de Rusia porque “estaban reclutando a los jóvenes para participar de una guerra que se mete con gente inocente y que ha causado la muerte de muchas personas”.

Esta guerra es la guerra de la liberación nacional, por sobrevivencia de la nación ucraniana Tetiana Kostiuk,

​ucraniana en Ecuador

Al igual que él, la ucraniana Tetiana Kostiuk, de 35 años, que vive en Ecuador desde hace varios años, rechaza la guerra. Con decepción y desesperanza relata que desde el inicio de la guerra no hace otra cosa que pensar en la vida de sus familiares: “Rusia ‘is a terrorista state’. Ellos no cumplen con ninguna promesa. La gente allí vive con su propia ‘verdad’ que no tiene nada que ver con la realidad. Los soldados rusos matan a gente civil, violan mujeres y niños”.

Pese al conflicto, la madre y otros familiares de Kostiuk no han hecho planes de vida fuera del país, pero se preparan para ‘el gran día’: “No quieren salir, es su hogar. Hay que trabajar, pagar impuestos y recibir educación para que cuando Ucrania gane esta guerra que es 100 % injusta, puedan trabajar en la recuperación del país”.