UE y Japón pondrán en marcha una "alianza de competitividad"

La Unión Europea (UE) y Japón tienen previsto poner en marcha una "alianza de competitividad" en la cumbre que las dos partes celebrarán el próximo 23 de julio en Tokio, dada la incertidumbre económica y comercial actual, marcada, sobre todo, por los aranceles que está imponiendo Estados Unidos.

"Por supuesto, ya estamos cooperando ampliamente en el área del comercio y la seguridad económica, así que la idea de la alianza de competitividad es proporcionar un enfoque más integral y focalizado a cómo promovemos nuestra base económica, nuestra base industrial, en un contexto nuevo que es más hostil y presenta más desafíos para nuestras empresas", indicaron fuentes comunitarias.

La cumbre comenzará en la tarde del miércoles 23 de julio en Tokio con una reunión del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, con los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa.

Los tres realizarán declaraciones a la prensa más adelante y después seguirán con los debates durante una cena. Además, está previsto que en la cumbre se adopte una declaración conjunta de la UE y Japón.

Una cumbre para demostrar la fortaleza

El Consejo Europeo indicó en un comunicado que la cumbre será una oportunidad de mostrar "la cercanía de la asociación entre Japón y la UE, cada vez más importante en el actual contexto geopolítico turbulento".

Durante la cumbre, los líderes debatirán cómo fortalecer aún más las relaciones entre Tokio y Bruselas en ámbitos como la seguridad y la defensa, la economía y competitividad, así como el apoyo al multilateralismo y el orden internacional basado en normas, de acuerdo con la institución comunitaria.

Añadió que Von der Leyen, Costa e Ishiba también tienen previsto abordar la invasión rusa de Ucrania, los conflictos en Oriente Medio y la situación de seguridad en el Indopacífico.

Las fuentes comunitarias afirmaron que no hay "una sola área" en la que Japón y el club comunitario "no cooperen y no tengan ideas afines".

"Esta cumbre busca profundizar aún más nuestra cooperación en diversas áreas", apuntaron las fuentes, que mencionaron la defensa, la seguridad comercial y económica y el apoyo al orden internacional basado en normas y al multilateralismo.

En el ámbito de la defensa, desde el año pasado Japón y la UE cuentan con una asociación de seguridad y defensa.

Las fuentes comunitarias aseguraron que la UE quiere avanzar con la implementación de esa asociación y "proseguir con acciones concretas relacionadas con la industria de la defensa, la seguridad marítima, la ciberseguridad y la manipulación de información e interferencia extranjeras".

Agregaron que la cumbre también será "la oportunidad de enfatizar el compromiso conjunto con Japón para seguir aplicando presión sobre China, condenar la elusión de sanciones y el apoyo por terceras partes a la agresión de Rusia en Ucrania".

Japón y la UE han profundizado su relación de cooperación mediante el Acuerdo de Asociación Económica bilateral que entró en vigor en 2019 y el Acuerdo de Asociación Estratégica Japón-UE vigente desde enero de este año.

