Las exportaciones de Ecuador dan un giro esperanzador

El rumbo comercial del Ecuador tiene un cambio positivo. No solo el banano, el camarón o el cacao están generando más divisas para el país, también lo hacen aquellos productos no tradicionales y no petroleros que en la última década han logrado crecer un 82 %. Un sector que, aunque parece avanzar a buen ritmo , tiene un potencial aún por explotar.

Pese a que Ecuador ha logrado avances en sus exportaciones no tradicionales, productos como el arroz, la carne y la leche aún enfrentan obstáculos para despegar de manera sostenida en el mercado internacional. En muchos casos, los envíos iniciales no logran consolidarse en el tiempo, lo que plantea desafíos estructurales para productores y empresas.

En el caso del arroz, el país trabaja actualmente con ProEcuador y la Secretaría de Comercio en una estrategia para abrir mercados que se ajusten mejor a la variedad nacional. Entre los destinos prioritarios están Colombia, Perú, Centroamérica y el Caribe, zonas donde el grano ecuatoriano compite directamente con el de Uruguay. El objetivo es aprovechar esas similitudes para posicionarse con mayor fuerza. De hecho, recientemente se mantuvo una reunión con el clúster arrocero para encontrar soluciones a los volúmenes excedentes de producción y trazar un plan que permita responder con oportunidad a las necesidades comerciales.

El principal mercado internacional para el arroz ecuatoriano era Colombia. En 2024, ese país compró 65.000 toneladas del alimento. Pero este año, en el primer semestre, apenas se han exportado cerca de 25.000 toneladas. Por ello, se está trabajando junto a ProEcuador y a Agrocalidad para cumplir con las normas. “La meta es exportar a Costa Rica. De parte de los exportadores privados venimos conversando con los mercados, pero es muy importante la agilidad para obtener los debidos permisos sanitarios y de aduana”, indicó Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom).

El panorama para la carne y la leche es distinto, pero igualmente complejo. “En el tema cárnico hay que trabajar en protocolos fitosanitarios”, reconoció un alto funcionario del área de comercio exterior.

Un mayor potencial se encuentra en la carne de cerdo, especialmente con miras al mercado chino, donde la demanda es alta. Ya se han iniciado conversaciones con empresas del sector, y el optimismo crece en torno a lograr avances también en el segmento de carne de pollo.

Sin embargo, para que estas oportunidades se conviertan en exportaciones sostenidas, se requiere un trabajo técnico riguroso, con normas sanitarias estrictas y procesos de homologación internacionales.

Frutas Las exportaciones de las frutas de Ecuador en valor creció en un 31 % y en volumen fue de un 10 %, según las cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Desde el Gobierno se asegura estar trabajando en el fortalecimiento de ProEcuador, como instrumento para fomentar las exportaciones. “Se está apoyando fuertemente a pequeños y medianos exportadores. Por eso se está transformando en un instituto, con mayores recursos y más flexibilidad para reaccionar ante las necesidades del comercio exterior, siguiendo modelos como ProPerú o ProColombia”, señaló el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo.

El funcionario subraya que existe voluntad política y un compromiso público-privado para destrabar estos cuellos de botella. La esperanza es que, con planificación y enfoque, estos productos logren el mismo éxito que otros sectores que ya diversifican la oferta exportadora del país.

La ruta a seguir está en crear mesas técnicas

Los expertos sugieren la necesidad de crear mesas técnicas, como las que se han acordado con China y que comenzarán en septiembre de 2025. Son tres: Comisión de Libre Comercio, Comisión Aduanera y Comisión de Protocolos Fitosanitarios y Sanitarios.

Un sector que ha crecido en sus exportaciones en un 18 % es el de la madera. El gremio confía en seguir aumentando sus ventas internacionales con el desarrollo del Plan de Estrategia Forestal Nacional, con el apoyo de la FAO. “Pero necesitamos más áreas de plantaciones, donde se integren pequeños, medianos y grandes productores; para esto se requiere una política forestal”, destacó Christian Riofrío, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera.

Tener una política agrícola es fundamental, “debemos enfocarnos en cultivar variedades protegidas que tengan una ventana de mercado real. No podemos seguir sembrando de forma improvisada”, remarcó Santiago Latorre, gerente de Ecuagroimport, empresa que en asociación con otra firma, logró exportar hace unos días, por primera vez, mandarina a California.

Latorre agregó que esto implica que cada productor firme un contrato y pague derechos para cultivarla legalmente. Esto permite que la fruta tenga trazabilidad y que se pueda exportar con certificación oficial.

Con la firma de nuevos tratados comerciales, se han identificado oportunidades de vender más arándanos, aguacate, pitahaya, jugo de tomate y pimienta en polvo, remarcó Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores.

Pero el balón para impulsar nuevas exportaciones no está solo en la cancha de las autoridades. Según Magaly Caicedo, presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, otro de los problemas es no conocer a fondo el mercado de destino. “Si no se hace un levantamiento serio y profundo de información -sobre la oferta, la demanda y el comportamiento del consumidor-, se corre el riesgo de actuar a ciegas”, advirtió. Y ese riesgo, en la práctica, se traduce en exportaciones que no se sostienen en el tiempo.

Guayusa Mediante una resolución del Comex se creó la subpartida Guayusa, entra en vigencia a partir del viernes 1 de agosto de 2025, según indicó ProEcuador.

Exportar no se trata solo de enviar un contenedor fuera del país. Es una decisión estratégica que requiere entender la cultura del consumidor, adaptar el producto a nuevas exigencias, analizar la competencia y, en muchos casos, invertir en asesoría especializada.

“Hay que hacer la tarea completa”, insistió Caicedo. “Investigar, entender el contexto y, si es necesario, contratar expertos en comercio internacional. Solo así se pueden tomar decisiones sostenibles”.

El mensaje es claro dicen los expertos: la improvisación no es opción en el comercio exterior. Para que las exportaciones ecuatorianas prosperen más allá del primer intento, se necesita planificación, inteligencia de mercados y acompañamiento técnico. Caso contrario, muchos productos seguirán teniendo una salida fugaz… y un regreso prematuro.

