Los transportistas, a la espera de un decreto de militarización

La simple promesa no va a cesar el paro de la Confederación Nacional de Transporte Pesado. “En Carchi cuando tomamos una decisión somos firmes hasta que las autoridades cumplan con el pedido. En este caso un decreto firmado de la militarización de los exteriores de los puertos y las carreteras de Ecuador”, dijo a Diario EXPRESO Pablo Cerón, presidente de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi.

Sus declaraciones se dieron al final de la tarde de ayer, horas después de que concluyera una reunión en el Ministerio de Defensa. Luego de tres horas de diálogo, lo acordado fue asignar un batallón para resguardar las carreteras y reforzar los controles en las vías de la provincia de Los Ríos y en la carretera Santo Domingo-Guayaquil, dos de las zonas más inseguras por donde deben circular.

Cerón destacó que en Carchi seguirán en paro, hasta que lo ofrecido no se ejecute. “Dejaremos pasar solo alimentos perecibles, ambulancias y cargamento de medicina. Camiones que traen, por ejemplo, insumos para la elaboración de bebidas gaseosas o detergente o aceites no pasan”, detalló. Agregó que cada día son asaltados entre 8 y 10 camiones, además de que les cobran ‘vacunas’. Y hay choferes que han sido secuestrados y para librarlos les han cobrado hasta 15.000 dólares. “Los delincuentes para determinar cuánto pedir analizan el perfil de la persona con el número de cédula”, dijo Cerón.

Carchi. Vías de la provincia, mostradas por las cámaras del ECU-911. Ecu911 Carchi

Según la Federación Nacional de Transporte Pesado, que no se ha unido al paro esta vez, hay tres choferes de Guayaquil que fueron secuestrados hace más de tres semanas y todavía no se sabe nada de ellos.

Los profesionales del volante recalcaron que llevan varios meses solicitando la militarización de las carreteras y que en este tiempo de espera ellos han tenido que agruparse para viajar, para de alguna forma defenderse y cuidar de sus vidas.

Aseguraron que todas las carreteras están peligrosas, pero las zonas más inseguras son las vías de Santo Domingo y de la provincia de Los Ríos.

Mientras los choferes esperan la acción de las autoridades, los empresarios se inquietan. “La pérdida económica solo en la provincia de Carchi, por un día de paralización del transporte pesado, es de un millón de dólares”, señaló Nelson Cano, director de la Cámara de Comercio de Tulcán.

Cano destacó que la mayor preocupación es que en esta época es cuando más llegan las importaciones que vienen desde Colombia, para las ventas por las fiestas de diciembre.

El Gobierno, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dieron a conocer que ellos ya están trabajando en pro de la seguridad. Sin precisar la fecha exacta, mediante un comunicado informaron que en las últimas semanas se realizaron constantes operativos y patrullajes en más de 30 arterias viales a escala nacional. Suman 1.101 operativos. También indicaron que junto al sector empresarial están trabajando en la Estrategia Kilómetro Seguro.

Para los choferes, estas cifras no son suficientes, porque lo que exigen es un patrullaje constante y no operativos de unos cuantos minutos. “Actualmente en Carchi tenemos 56 camiones robados que a la fecha no se han recuperado. En esta provincia somos unos 4.500 transportes pesados y un 80 % viaja a la Costa y en el camino los compañeros corren peligro, porque no hay ni siquiera señal en los celulares para poder pedir auxilio. Por eso, otro de los pedidos es la colocación inmediata de antenas móviles que garanticen una buena cobertura telefónica en todas las carreteras de Ecuador”, dijo Cerón.

Un tercer pedido es que eliminen los radares y fotomultas en todas las carreteras de Ecuador. Los tres puntos son los mismos por los que la Federación organizó un plantón el pasado 12 de octubre, pero no siguieron con el paro porque los sectores productivos se comprometieron a enviar cartas a las autoridades para que se cumpla con los resguardos que están solicitando.

Quito.- La reunión de los transportistas pesado de Ecuador en el Ministerio de Defensa. Cortesía

Pero pasados los días no vieron la presencia de militares constantemente en las carreteras y eso llevó a la Confederación a empezar un paro que hasta el cierre de esta edición todavía continuaba, hasta ver un documento oficial y firmado de que se van a militarizar las carreteras, tal como se acordó en la reunión que se dio en Quito en el Ministerio de Defensa con los líderes de varios gremios del transporte pesado.

Mañana, el diálogo sigue en el Ministerio de Transporte en Quito y en Guayaquil, en la Gobernación del Guayas.

