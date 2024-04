La Superintendencia Económica autorizó 13 operaciones de concentración en 2023

La Superintendencia de Competencia Económica autorizó 13 operaciones de concentración económica. La entidad indicó que resolvió autorizarlas debido a que, tras las investigaciones realizadas, las mismas no presentaban riesgos al esquema competitivo de los mercados relevantes analizados, esto por cuanto, "se sustentaron en elementos de análisis que evidenciaron que las transacciones notificadas son inocuas y que no afectan a la libre competencia o al bienestar general".

Te invitamos a leer: Mercados internacionales dan como ganador a Noboa en la consulta y los bonos suben

Entre los sectores analizados en las operaciones de concentración notificadas para autorización previa en 2023, se encuentran los siguientes: acuícola, pequero, transporte marítimo de carga, transporte aéreo, exhibición de películas, manufactura de alimentos, comercialización de electrodomésticos, granos y cereales, servicios aeroportuarios e hidrocarburos, según indicó la Superintendencia mediante un comunicado este lunes 22 de abril de 2024.

Este es el detalle de las 13 transacciones autorizadas

Multicines adquiere Cinemark del Ecuador y Five Star Cinemas Leer más

1.- El 12 de abril de 2023 se autorizó la operación notificada por Holding Santaana S.A., en la que se pretendía adquirir la totalidad de acciones de Industrias Ales S. A.

2.- El 15 de mayo de 2023 se autorizó la operación notificada por la compañía alemana Hapag - Lloyd Aktiengesellschaf, referente a la adquisición de la totalidad de las acciones de las compañías chilenas Saam Ports S.A., e indirectamente para efectos del mercado ecuatoriano el control de su filial Terminal Portuario de Guayaquil Inarpi S.A.

3.- El 24 de julio de 2023 se autorizó la operación notificada por Pampa Energía Bolivia S.A. por medio de la cual adquiriría el 29,66 % de las acciones del operador Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) LTD.

4.- El 27 de julio de 2023 se autorizó la operación de concentración notificada por el operador económico uruguayo Rialt Holdings S.R.L., accionista mayoritario de la compañía ecuatoriana Multicines S.A., en la que se pretendía adquirir la totalidad de las acciones de Cinemark del Ecuador S.A.

5.- El 16 de agosto de 2023 se autorizó la operación de concentración notificada por Multicines S.A., mediante la cual se adquiría la totalidad de las acciones de Five Stard Cinema - Starcinema FSCS S.A.

6.- El 26 de septiembre de 2023 se autorizó la operación de concentración notificada por Aerosan Airport Services S.A., mediante la cual se pretendía adquirir la totalidad de las acciones de Pertraly S.A.

7.- El 16 de octubre de 2023 se autorizó la operación de concentración notificada por la compañía estadounidense Esab International Holdings LLC., en la cual pretendía adquirir el 100 % del capital social de la compañía colombiana Sager, quien participa en el mercado ecuatoriano mediante su sucursal de igual nombre.

8.- El 23 de octubre de 2023 se autorizó la operación de concentración notificada por la compañía japonesa Mitsui & CO LTD, mediante la cual se adquiriría el 20 % de las acciones del operador ecuatoriano Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. y la empresa estadounidense IPSP INC.

9.- El 25 de octubre de 2023 se autorizó la operación de concentración notificada por el operador económico con sede en Estados Unidos, Bunge Limited, mediante la cual se pretendía adquirir la totalidad de las acciones del operador neerlandés Viterra Limited.

10.- El 30 de octubre de 2023 se autorizó la operación de concentración notificada por la sociedad española La Estancia Investment Holding S.L., quien es única accionista en Ecuador del operador Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca, transacción en la cual se pretendía adquirir el 100% de las participaciones sociales de Industria de Alimentos la Europea CIA. LTDA.

11.- El 31 de octubre de 2023 se autorizó la operación de concentración notificada por Crecoscorp S.A., e Icesa S.A., mediante la cual ambos operadores económicos pretenden realizar una asociación o joint venture para la comercialización minorista retail de electrodomésticos, equipos electrónicos y motocicletas a través de sus almacenes: Créditos Económicos, Almacenes Japón, Orvehogar, etc.

También pueden leer: Créditos Económicos cambia de imagen y pasa a llamarse Crecos

12.- El 31 de octubre de 2023 se autorizó la operación de concentración notificada por Latam Airlines Group y Delta Air Lines INC., mediante la cual los operadores económicos acordaron la adhesión de Ecuador al “Trans-American Joint Venture Agreement”, acuerdo de cooperación entre Latam Airlines Group (algunas de sus compañías subsidiarias) y Delta Air Lines INC.

13.- El 15 de diciembre de 2023 se autorizó la operación de concentración notificada por Vicgrup S.A., mediante la cual, se acuerda la adquisición, en última instancia, del 51 % de las acciones de Compañía General de Comercio y Mandato S.A.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ