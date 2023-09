Suástegui: “El escáner transparentará dónde es la contaminación”

En 2021, el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo 227, en cual dispuso la instalación de estos dispositivos en los puertos del país; sin embargo, esta disposición ha demorado en ejecutarse. Para el primer trimestre de 2024 Senae prevé que todos los puertos operen con escáneres.

El director de la entidad, Ralph Suástegui, sostiene que la Policía es la encargada de que las cargas no se contaminen, no la aduana.

- ¿Cómo va el proceso que se prevé que hasta la primera quincena estén operativos los escáneres en todos los puertos de Guayaquil?

- Esta semana ya ha entrado en funcionamiento, de manera parcial, en un puerto, el sistema de escáneres.

- ¿En qué puerto?

- Por seguridad no le puedo decir el nombre del puerto.

- ¿Cuántos escáneres van a tener los puertos de Guayaquil?

- Cada puerto tiene la obligación de tener determinado tipo de equipos, lo que sí hemos fijado como norma es que todo puerto que quiera exportar así sea un contenedor de carga contenerizada va a tener algún tipo de equipo de inspección no intrusivo. Obviamente si es puerto con los volúmenes que maneja Contecon, Naportec, Inarpi, es obvio que va a tener que contar entre sus equipos con un escáner de arco. Si el volumen que se maneja no va acorde con esas inversiones igual va a tener que contar con algún tipo de escáneres de otras características.

- ¿Con cuántos escáneres de arco contaría Guayaquil?

- Por seguridad no le puedo decir, porque es muy delicada la información de qué equipo necesita cada puerto; esto haría que aquellas personas que estén interesadas en que estos equipos no se instalen o no se mantengan en funcionamiento tengan una información al respecto. Es claro indicar que puerto que no cuente con equipos de inspección no intrusivo de algún tipo, de los recomendados por la Senae, no podrá realizar exportaciones de carga contenerizada, como el puerto de Esmeraldas; en 2022 no tuvo exportaciones, pero tuvo unas importaciones muy bajas.

- ¿No les será obligatorio?

- Ellos no encuentran los fondos o los medios para hacer las inversiones que requerirían. Obviamente ellos no van a poder exportar ningún tipo de carga contenerizada.

- ¿Qué se va a escanear?

- Hoy, con la regulación como está, se va a escanear el 100 % de la carga de exportación y el 10 % de la de importación. El compromiso que tenemos hasta la primera quincena de noviembre es que van a entrar en funcionamiento los escáneres en los principales puertos del país; más del 90 % de la carga exportable tendrá la posibilidad de ser escaneada al 100 %.

- ¿Cuáles serían los principales puertos?

- Los principales puertos son cinco: DP World, Naportec, Inarpi, Contecon y Yilport. Entre esos puertos tiene el 99 % de la exportación del país.

- ¿Por qué se va a escanear el 10 % y no el 100 %?

- Uno, por temas operativos y logísticos; dos, porque en importación tiene perfiles de importadores, de quienes son serios, que no han caído en los últimos años en temas de subvaloración, en corrección de partidas, etcétera. En base a ese perfilamiento se puede decir un 10 %. Eso no es un tema escrito sobre piedra, eso es lo que inicialmente está propuesto; en la práctica pudiera ser que la aduana determine que no solo sea el 10 % sino que sea más o que sea menos.

Hoy los contenedores que se abren para inspección de narcóticos es por perfilamiento y por sospecha.

- ¿Eso va acorde al Decreto Ejecutivo 783, que buscaba que tanto la Senae como el Ministerio de Producción vayan en contra del contrabando?

- En efecto, combatir el contrabando no significa cerrar los puertos y aeropuertos. Si mañana cerramos totalmente los puertos, aeropuertos y las fronteras del país, usted va a ver cómo el contrabando es cero, pero tampoco es la solución. Nosotros tenemos un término muy presente que es la facilitación del comercio y eso no es otra cosa que controlar con inteligencia, es decir, tiene que dejar que fluya el comercio porque si me pongo a abrir, ni siquiera a escanear, todos los contenedores al 100 %, es la forma segura de evitar el contrabando, va a tener el comercio internacional parado, las perchas desabastecidas y de eso no se trata.

- Tanto los puertos de Posorja como el de Manabí tienen escáneres, ¿qué resultados han tenido en torno a la contaminación de contenedores?

- El puerto Posorja, DP World, tiene los escáneres desde el día uno de funcionamiento; eso ha hecho que haya un importante número de detección de droga, justamente cuando la carga ingresa. Hoy, la modalidad más utilizada para contaminación es el gancho ciego: poner la carga de cocaína dentro del elemento externo de refrigeración de los contenedores refrigerados. Los escáneres van a permitir la detección de la carga que llega contaminada al puerto, asegurando o reduciendo las posibilidades de que entren, porque comprenderá, es humanamente imposible revisar el 100 %.

La Policía Nacional tendrá los procedimientos para determinar los contenedores que van a perfilar y su personal.

- ¿Por qué?

- Si mañana ve una pintita que pudiera ser sospechosa, de repente el costo de abrir eso no se justifica con el beneficio. Por eso es importante y el próximo mes se va a concretar la firma de memorando con los principales puertos comerciales de Europa, donde el Ecuador envía su carga; esto permitirá el intercambio de información entre las aduanas. El puerto destino me dirá quiénes son los importadores con los que usualmente tienen problemas de carga contaminada; nos permitirá perfilar, de manera automática, a ciertos contenedores.

- ¿En los puertos en los que se van a realizar escaneo ya no se realizarán aforos físicos?

- Ya sea porque aduana determine que la carga que está adentro no guarda relación con la carga declarada o porque la Policía Nacional determine que pudiera haber indicios de que hay sustancias estupefacientes en ese contenedor, en ese momento ese contenedor va a ser abierto. El escáner no es un mecanismo de aforo, sino de inspección. El que tiene la competencia para la búsqueda y detección de narcóticos es la Policía, no la aduana.

- Hay denuncias de que muchas de las cargas se contaminan dentro de los puertos...

- El escáner va a transparentar exactamente en qué punto está sucediendo la contaminación.

