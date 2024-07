Cambios, pero sin solución al retraso por devolución de IVA

El reciente Reglamento a la Ley de Turismo incluye cambios en el proceso de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para adultos mayores y personas con discapacidad que, a decir del Servicio de Rentas Internas (SRI), conllevará a una “simplificación y automatización del proceso”, pero que para voces expertas podría trabar un proceso de devolución justa.

En una entrevista en la radio pública, ayer, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Damián Larco, mencionó que hasta la fecha esa entidad tributaria está al día en el 100% de los pagos por devolución con las personas con discapacidad y que con los adultos mayores va con el pago correspondiente a marzo.

Según el principal del SRI, para evitar estos retrasos y las largas esperas por devolución de IVA en esta población vulnerable, el Gobierno, a través del Reglamento, quiere “simplificar” el proceso de devolución, volviéndolo “automático y en tiempo real”.

Actualmente para solicitar la devolución del IVA los adultos mayores, así como las personas con discapacidad y sus sustitutos (quienes se encargan de ellos), tienen dos vías: La primera es a través de un proceso automático que consiste en no cobrar el IVA de los productos en el mismo momento en que los adultos mayores y personas con discapacidad los están comprando. Algo poco usual.

El segundo es la solicitud de la devolución después de haber hecho las compras de productos con IVA. “Es ahí donde se estanca el proceso, porque el SRI depende de que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos para estos pagos”, dice Larco.

Es así que para evitar la espera, ya que a diario hay solicitudes, el SRI quiere fomentar la primera opción y para ello hará un listado de establecimientos autorizados que realicen este proceso. De ahí que el Gobierno haya introducido cambios en el trámite de devolución, en un reglamento de una ley creada para dinamizar el turismo.

El artículo 34 del articulado indica que para ejercer el derecho a la devolución del IVA, el consumo de bienes y servicios se debe haber hecho en los establecimientos autorizados por el SRI.

“Eso quiere decir que cuando los adultos mayores o personas con discapacidad compren en tiendas que no estén en este listado, no tendrán derecho a esa devolución”, dice Javier Bustos, consultor tributario, consultado por EXPRESO. “Esto complica más y no soluciona el problema de fondo que es pagarles lo que se les debe”, dice.

Bustos señala que automatizar los procesos está bien, aunque considera que se podría realizar un cruce entre quienes pagan impuesto y quienes necesitan el pago por devolución para evitar que el dinero vaya a los fondos del Gobierno, de donde tarda en salir. “Que las personas que paguen impuestos puedan comprar las notas de crédito electrónicas de las personas de la tercera edad, así le debitan de su cuenta a quien paga impuestos y le transfieren a quien necesita el pago por devolución”, ejemplifica.

En su artículo 35, el reglamento indica que el SRI seleccionará los establecimientos entre los contribuyentes que se encuentren al día en el pago de sus declaraciones. Por lo que, a la hora de comprar, las personas deberán revisar si la casa comercial a la que asistirán está en la lista. La entidad tributaria tiene pendiente publicar en su portal web la lista de estos sitios. Sin embargo, tanto el SRI como los establecimientos necesitan de un desarrollo tecnológico, dicen los expertos, y mientras esto no se dé, el proceso en la devolución seguirá como hasta ahora ha venido dándose.

