SRI fiscaliza a 1.500 arrendadores por posible evasión de impuestos

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha iniciado un proceso de fiscalización a 1.500 arrendadores de bienes inmuebles en el país, por presunta evasión del Impuesto a la Renta correspondiente al año 2024.

Te puede interesar EP Petroecuador despide a 70 trabajadores con sobresueldos

CFN reporta $95,15 millones de utilidad, pero esta cae 43% frente a 2023 Leer más

Según el director de la entidad tributaria, Damián Larco, estos contribuyentes habrían declarado gastos deducibles que superan hasta en un 150 % sus ingresos reales por arriendos, lo que, a decir del funcionario, genera pérdidas fiscales y afecta la recaudación tributaria en al menos 5 millones de dólares.

A través de un comunicado, el SRI señala además que ha identificado patrones de deducciones sin respaldo, como por ejemplo declarar 150.000 dólares en gastos frente a ingresos de solo 100.000 dólares.

Es por ello que la entidad ha puesta en marcha un programa de control para exigir la corrección de declaraciones y el pago de impuestos con sus respectivos intereses o multa.

En el comunicado, la entidad además ha resaltado que la normativa establece “claramente” cuáles son los gastos deducibles en el caso de ingresos por arrendamiento:

¿Cuáles son los gastos deducibles?

Intereses por financiamiento para compra, construcción, conservación, mejoras o ampliaciones del bien.

Primas de seguros sobre la propiedad arrendada.

Depreciación del bien conforme a lo establecido por ley.

Gastos de mantenimiento equivalentes hasta al 1 % del avalúo del inmueble.

Impuestos y tasas por servicios públicos (agua, electricidad, alcantarillado, aseo), siempre que sean asumidos por el arrendador.

“Cualquier deducción fuera de estos rubros o que no esté debidamente respaldadas con facturas, es considerada no deducible y no puede aplicarse para reducir el pago de sus impuestos”, menciona en el comunicado.

Deben corregir sus declaraciones

El SRI señaló que los contribuyentes que hayan sido notificados por presentar inconsistencias en sus declaraciones están en la obligación de rectificarlas, determinar adecuadamente el valor del impuesto y adicionar los intereses o sanciones que correspondan. De no cumplir con estas disposiciones, se dará paso a los procedimientos de control respectivos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!