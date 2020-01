El 20 % de los millennials aún no ha comenzado a ahorrar y más del 78% trata de copiar los hábitos financieros de sus amigos.

Si se le compara con generaciones previas, a los millennials (personas que nacieron entre 1981 y 1996) se les conoce como aquellas personas que consumen y gastan sin control. Incluso, ha sido la generación que ha llevado a las marcas existentes a ampliar sus portafolios para satisfacer sus necesidades.

Verdadero o cierto,además, se les tiene por personas que no se preocupan de sus intereses y menos en ahorrar, ya que se endeudan más de la cuenta y no planean nada sobre su futuro. “Vivimos en las nubes y esperamos que nos caiga ‘maná’ del cielo”, asegura Rocío de la Torre, economista y graduada de la Universidad de Guayaquil. Sí, y también millennial.

La joven emprendedora de 24 años explica que la Generación Y no se preocupa “de nada ni de nadie” y los más jóvenes son lo que están en una “burbuja financiera” porque viven dependiendo de sus padres.

“Uno como millennial no está interesado en ningún plan de inversión ni de ahorro. Estamos esperanzados en el dinero de nuestros padres y de no salir del hogar”, dice la economista, quien añade que a los chicos no les interesan los temas de bancarización y funcionamiento del sistema financiero. “Estamos porque el aire es gratis”.

Es más -dice De la Torre- esta generación es reconocida por lo exigente que es a la hora de consumir productos y servicios. Además, tienen fama de no tener un hábito de ahorro pero sí la tendencia a endeudarse.

“Nosotros como millennials no tenemos toda la culpa. El mercado está muy involucrado. Esta generación se ha convertido en el nuevo nicho de mercado de muchas marcas”, sostiene la experta, ya que las empresas ven la oportunidad de aumentar sus ganancias y preservar su permanencia en el mercado gracias al consumo exagerado de esta parte poblacional.

LO QUE SEDUCE A LOS MILLENNIALS A NO AHORRAR

Según una investigación de Entrepreneur, el 20% de los millennials aún no ha comenzado a ahorrar y más del 78% trata de copiar los hábitos financieros de sus amigos como:

Lugar dónde vivir Sitios dónde se pueda comer en ‘bombi’ Tiendas de marca para comprar ‘cachina’ de lujo Artículos tecnológicos (smartphones, videojuegos) Ida a gimnasios y costos Dieta Kósher o vegana Diversión (viajes, discotecas)

Acorde a los puntos que indica el portal web, esto nos lleva hasta otro aspecto que identifica a los millennials: la necesidad de adquirir con frecuencia distintas opciones crediticias para poder mantener ese estilo de vida.

El ingeniero en Comercio y Finanzas, Christian Sánchez Salinas, afirma que el problema viene cuando un ‘millennial’ adquiere un producto financiero para sustentar su estilo de vida, pero sin los ingresos suficientes.

“Esto ocasiona que una avalancha de deudas caiga sobre él y que probablemente pase una buena parte de sus ‘veintes’ pagando”. aclara Sánchez.

TIPS PARA QUE LOS MILLENNIALS PUEDAN AHORRAR ALGO DE DINERO

El problema radica en que los millennials no se están adoptando a una cultura de ahorro y no muestran interés en planificar su futuro, ya que solo un 20 % de ellos piensa en una inversión a largo plazo, según UBS Investor Watch.

El ahorro para esta generación es muy difícil, pero si se aplica algunos métodos pueden tener un dinero adicional que los puede sacar de algún apuro.

TIPS