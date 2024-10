César Coronel: “Falta más que 90 días para pagar el sobreendeudamiento”

La búsqueda de soluciones a la crisis económica y al sobreendeudamiento que enfrentan los ecuatorianos fue el eje central del conversatorio ‘Desafíos del Ecuador para el 2025: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?’. Académicos, empresarios y expertos en finanzas y leyes se reunieron ayer en el Aula Magistral Luis Noboa Naranjo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) para analizar los desafíos que tiene el país y proponer alternativas que tracen el camino hacia un futuro más próspero y equitativo.

Te invitamos a leer: Bancos privados en Ecuador darán hasta 90 días para pagar deudas

La Asociación de Bancos Privados de Ecuador (Asobanca) escuchó la sugerencia de César Coronel, gerente de Defensa Deudores Ecuador, que para un artículo de Diario EXPRESO sugirió que los bancos privados den un diferimiento extraordinario de hasta 90 días en las cuotas de créditos, los bancos ya anunciaron que por voluntad de ellos, lo van a hacer. ¿Esto será suficiente para aliviar a los deudores que vienen arrastrando un hueco financiero por el paro, la pandemia, inseguridad y ahora por la crisis energética y sequía?

Los apagones elevan la angustia de los ecuatorianos por no poder pagar las deudas Leer más

“La medida que han tomado los bancos es importante y necesaria, pero no es suficiente en un escenario de sobreendeudamiento. Es verdad que da un alivio a corto plazo, pero a largo plazo los acreedores deben entender que no es que las personas no quieren pagar, sino que no pueden cumplir con sus obligaciones, porque hay un sinnúmero de situaciones externas que han mermado su capacidad de ingresos”, explicó a Diario EXPRESO César Garcés, gerente de Defensa Deudores Ecuador.

Las propuesta es que exista una ley que permita una segunda oportunidad, como las que existen en Europa. Se requieren medidas que sean de carácter obligatorio, la que han tomado ahora los bancos privados es voluntaria. Se requieren de acuerdos preconcursales, cuando se llega a un acuerdo con los acreedores, que fueron parte de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que hubo en la pandemia, que hoy no están vigentes, pero que en este momento, por la coyuntura económica, se requieren. Entonces, lo mejor es que exista esta alternativa en una ley permanente.

Hoy existe un sobreendeudamiento alto, 3 de cada 10 personas registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito. De las personas que tienen un calificación pésima, es decir menos de 200 puntos del Buró de Crédito, se ha duplicado en relación del 2024 con el 2023. “Esto es preocupante, porque ya se venía arrastrando el problema económico por los paros, pandemia y de la inseguridad y ahora se le suma los inconvenientes por los apagones, que están afectando más que la COVID-19, en sentido económico, ya que en esa época había restricciones, pero se podía trabajar desde la casa. Hoy no se puede laborar por la falta de energía eléctrica y esto merma la capacidad de pago de las personas”, agregó Coronel.

Es momento de que las familias ecuatorianas transparenten su realidad económica, desde los ingresos y gastos, para tener claro su capacidad de endeudamiento. Si no es posible adquirir más deudas, hay que buscar la mejor forma para pagar lo que se debe.

“Otra propuesta que venimos abanderando es que se permita una suspensión temporal de los procesos de coactiva, como de la banca pública, Aduana y Servicio de Rentas Internas (SRI). Así se puede permitir a los pequeños empresarios un respiro económico. La coactiva se debe levantar hasta enero de 2025, para que puedan recuperar los fondos retenidos, para poder usarlos”, destacó Coronel.

También puede leer: En Halloween bajan las ventas y generan ‘terror’

La visión internacional

En el foro también estuvo Ricardo Ibáñez, CEO y fundador de Defensa Deudores Chile, expuso sobre la problemática actual en Ecuador y la región. “Detrás de una persona endeudada hay una imposibilidad de cumplir con los pagos, eso debemos entenderlo y la banca lo entiende porque sino, no seguiría otorgando créditos. Hay que desestigmatizar al deudor, siempre hay oportunidades de mejora”, señaló.

Los cortes de luz en Ecuador amenazan con incrementar la morosidad Leer más

Ibáñez se refirió a la realidad de Chile, donde no hay lógica financiera. El segmento de jóvenes ha tenido un incremento de endeudamiento alrededor de un 25 %, y no tiene lógica, porque son chicos solteros y sin hijos que se endeudan por querer ser parte de un estatus. “Ellos compran artículos que no están a su alcance, por el precio y lo hacen para ser parte de determinadas comunidades, compran celulares, ropa, zapatos que cuestan 1.000 dólares. Así caen en el buró de crédito a temprana edad y eso los priva de poder acceder a un hipotecario o para emprender”, dijo.

Advirtió que hay que tener mucho cuidado de no privilegiar el consumo actual, hipotecando el futuro financiero. Se está solucionando a través de la ley insolvencia, que permite que se sometan a procedimientos de liquidación voluntaria, que les permite extinguir la deuda, sin entregar activos, porque no los tienen, el efecto es que no se han podido rehabilitarse financieramente y no pueden sacar otros créditos, por eso criticamos el endeudamiento de los jóvenes, que a los 23 años tienen tres tarjetas de crédito, con dos cuentas y chequera, sin una educación financiera el sistema los deja prisioneros del endeudamiento a temprana edad.

La perspectiva empresarial

Por su parte, Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, presentó un análisis desde la perspectiva empresarial. “Muchas veces se ataca al gran empresario y no se dan cuenta que también se está atacando al pequeño, las empresas nacieron pequeñas, de un emprendedor que tuvo una idea y fue creciendo. En esta crisis hay que tomar decisiones rápidas y mantener a las empresas productivas", explicó Jarrín. También cuestionó que no hay un trabajo por y para Ecuador, porque cada quien defiende su metro cuadrado y sus intereses, entonces falta unión y llegar a un acuerdo.

Gabriela Calderón de Burgos, economista, aportó con un enfoque macroeconómico. "Reconocer la capacidad de adaptación de la gente, sino, terminaremos viendo a la ciudadanía privatizándose su propia energía eléctrica y esto será muy ineficiente", dijo.

Otra opción para leer: Una misión del FMI visita Ecuador para primera revisión del servicio ampliado

Desde el ámbito académico, Héctor Yépez, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Espíritu Santo, recalcó la importancia de analizar esta crisis con un enfoque multidimensional. "La crisis es una gran oportunidad para el cambio, pero para eso se necesita decisión y poder llegar a acuerdos y no perder la esperanza", afirmó Yépez estando de acuerdo con el punto de vista de Jarrín.

El evento concluyó con una serie de reflexiones de los panelistas, quienes coincidieron en que la cooperación entre todos los sectores es esencial para superar la crisis. "Ecuador necesita una estrategia coordinada entre el sector público, el privado y la academia. Solo así podremos encontrar soluciones sostenibles", enfatizó César Coronel.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ