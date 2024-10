Los apagones elevan la angustia de los ecuatorianos por no poder pagar las deudas

Hay clientes angustiados preguntándose: “¿De dónde saco dinero para pagar mis deudas en tiempo de apagones?”. Uno de los emprendedores que se hacen esa interrogante es Geovany Bermeo, quien tiene un pequeño restaurante en la Alborada al que no llegan los clientes cuando hay cortes de luz. Antes de los apagones, en el desayuno tenía mínimo un ingreso de 50 dólares. Y en las ventas de almuerzos ha experimentado una merma de 200 dólares. Así, en seis días de septiembre de 2024 tuvo 1.500 dólares menos en su caja registradora.

La situación económica es crítica en el país. El Banco Central de Ecuador indicó que en el segundo trimestre de 2024 el producto interno bruto nacional tuvo un decrecimiento de 2,2 % y, entre varias razones, fue porque hay una caída del consumo en los hogares de un 2,2 %.

En efecto, dentro de los afectados está el sector gastronómico. Es lógico: sin dinero en el bolsillo, los clientes no van a los restaurantes. “La situación está muy dura, me he quedado sin mi sueldo. Cada día vendía 250 almuerzos y ahora solo 125, esto es por los apagones. Tuve ingresos solo para pagar los sueldos de los colaboradores y con unos ahorros podré pagar el alquiler del local y los servicios básicos. Me faltará para hacer otros pagos”, admitió a Diario EXPRESO Víctor Silva, dueño del restaurante 100 % Chonero.

En el recorrido que hizo EXPRESO también se recogió el sentir de trabajadores. “En septiembre solo gané el sueldo básico, porque no llegamos a la meta de venta, que es de 27.000 dólares. Solo vendimos 16.000 dólares y por lo tanto tengo cerca de 300 dólares menos. No sé cómo pagar mis deudas”, contó Estéfano García, vendedor de productos masivos en tiendas de barrio.

La situación también es complicada para quienes no han podido hacer horas extras. “Dado que no he podido laborar más de ocho horas por los apagones, tengo entre 200 y 300 dólares menos en mi salario. ¿Cómo pago arriendo, servicios básicos y la comida? En especial la comida, cuyo precio está por el cielo”, manifestó José Castro, empleado en una industria que elabora envases.

Buscando soluciones

Hay trabajadores que buscan completar su presupuesto ofreciendo servicio de taxi mediante plataformas. Otros tratan de seguir laborando pese a los cortes, alumbrándose con linternas por ejemplo, como lo están haciendo en algunos gabinetes de belleza. Más complejo es para las lavanderías. Muchos tratan de estirar los dólares para pagar las deudas. ¿Existe una boya?

Hoy el sobreendeudamiento es preocupante y el tema de los apagones lo está agravando más. “Hay personas que arrastran morosidad meses atrás. Y hay que distinguir a las personas que recién entran en mora de las que ya la venían arrastrando”, dijo a Diario EXPRESO el abogado César Coronel, de Defensa Deudores Ecuador.

Coronel agregó que según Aval Buró, 3 de cada 10 personas tienen atrasos en pagar sus deudas, pero “esta cifra puede aumentar por los apagones y la inseguridad”, remarcó. Recomendó que si la deuda está en juicio, es mejor llegar a acuerdos dentro de esa instancia. También instó a informarse con la entidad financiera. Hay bancos que ya dan hasta 30 años para pagar un crédito.

Otra opción es la resolución de la Junta Monetaria que da alivio financiero a los deudores entre agosto de 2023 y agosto de 2024, algo que no aplica para quienes entren en mora recién ahora en septiembre de 2024.

Acciones de autoridades

“Es importante que la Junta Monetaria y Financiera pueda emitir una nueva resolución para desplazar tres meses (las cuotas mensuales del crédito), ponerlas al final del crédito, sin que signifique un pago de intereses por mora. Esto para los hipotecarios y créditos para carros”, indicó el abogado.

Su sugerencia en el caso de las tarjetas de crédito es la misma: dar tres meses de gracia, para que el cliente pueda retomar sus pagos a partir de diciembre, mes en el que se espera una recuperación de la economía; pero sin que se suman más intereses, para que exista un verdadero alivio financiero.

En el caso de las casas comerciales, “a la luz de la coyuntura deben pensar en cómo ayudar a sus clientes, porque no es que no quieran pagar, es que no tienen con qué pagar”.

Coronel enfatizó que los candidatos a la Presidencia deben proponer una ley para que los deudores en mora tengan nuevas oportunidades, pero que realmente signifique un alivio financiero, porque el refinanciamiento lo que hace es encarecer el crédito.

El analista económico Alberto Acosta también está de acuerdo con que el sistema financiero sea flexible, “pero analizando caso por caso”. Hay sectores muy golpeados por los apagones que van a necesitar que hasta el Servicio de Rentas Internas (SRI) les dé facilidades para pagar los impuestos; pero también hay negocios como los que venden linternas, generadores y baterías que en este momento tienen más ventas. Entonces, está de acuerdo con que es urgente un alivio financiero, pero según la necesidad.

¿Cómo manejar de forma prudente la tarjeta de crédito?

Las sugerencias son dadas por Defensa Deudores Ecuador

Usar el crédito de consumo diferido para bienes o servicios durables como la compra de un auto, arreglar la casa, estudios, entre otros.

No diferir los productos de consumo inmediato, como los de supermercados. Lo ideal sería hacer pago de contado o en pago corriente, es decir, al corte de la tarjeta de crédito.

Comprar en la menor cantidad de cuotas posibles y sin intereses.

Pagar de forma puntual las cuotas mensuales para evitar intereses de mora.

Liquidar el total de los gastos del mes y no solo hacer el pago mínimo.

No liquidar un crédito con otro crédito.

El avance en efectivo es la opción menos recomendada, porque es de los endeudamientos más caros que existe.

No aceptar tarjetas de crédito ni préstamos que no se hayan solicitado.

