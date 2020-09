A dos meses de su fusión, el IFCI se desmorona

“El presupuesto que se ha reducido es el presupuesto de los funcionarios, no el del Fondo de Fomento a las Artes. No se ha tocado ni un centavo, no hay una reducción. Los gestores y artistas no verán una reducción en ese fondo”. Esto enfatizó a fines de junio el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, durante un encuentro con gestores audiovisuales y culturales organizado por Colectiva Mujeres Acción.

Curiosamente, la supuesta falta a ese compromiso acarreó que el martes, renunciaran seis de los titulares del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación (IFCI), entidad que empezó a funcionar en junio, tras la fusión por decreto presidencial del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC) y al Instituto de Cine Creación Audiovisual (ICCA).

Desde el inicio, esta medida fue criticada por actores culturales debido a que estos institutos fueron creados por mandato de la Ley Orgánica de Cultura (LOC). Su fusión se puede considerar inconstitucional, señalaron gestores como Manolo Sarmiento. Velasco sostuvo que el Código de la democracia permite al Presidente de la República eliminar funciones del Estado.

Jan Vandierendonck, quien ha estado cerca de los procesos que los cineastas del país han gestado por varias décadas, asumió la titularidad del nuevo instituto desde julio, pero atribuyó su reciente renuncia a desacuerdos con la planificación en la gestión del ministerio.

“Las líneas que vienen del Ministerio, mal preparadas, mal explicadas, sin diagnostico previo y a veces sin sustento a lo que dicta la LOC y el Reglamento del Fondo de las Artes y la Cultura, que nos llegan sin planificación razonable, sin tomar en cuenta la inmensa carga laboral que pesa sobre los funcionarios del IFCI, arriesga desequilibrar por completo el funcionamiento del mismo”, señaló en su misiva.

Agregó que previamente había expuesto su malestar ante el ministro, sin recibir una respuesta positiva, solo órdenes: “ya lo expliqué en una reunión por zoom el 8 de septiembre, durante la cual usted me contestó que la relación entre el Ministerio Cultura y Patrimonio y el IFCI es vertical, siendo y le cito ’yo dicto, tu ejecutas’” (sic). EXPRESO intentó comunicarse con Vandierendonck sin recibir respuesta.

En su carta de renuncia, Ángel Escobar, quien ejercía como Coordinador Técnico del IFCI añadió que, pese al compromiso de no recortar el presupuesto para las líneas de fomento, el MCyP les hizo conocer de una reducción del 35% que se daría el próximo año al $1.007.410 establecido para ese fin. El malestar lo compartieron en sus propios textos los hasta entonces directores Daniela Fuentes, Susana Nicolalde, Nicolás Arauz y María Lucila Lema.

El ministro de Cultura no aceptó un pedido de entrevista de este diario, pero en horas de la tarde la cartera publicó un comunicado en el que se informó de la designación de José Daniel Flores como director encargado del IFCI. Este se desempeñaba como Subsecretario de Emprendimiento, Artes e Innovación.

En el boletín, se cuestionaron las afirmaciones de los funcionarios salientes, tildando su gestión de “indolente” por no entregar “ningún desembolso de la línea de fomento Emerge 2020 Cultura en Movimiento, presentada en marzo”.

En el documento también se alega que “los recursos del fondo de fomento no han sufrido ningún recorte”, y que “históricamente, se han destinado en promedio $ 3,5 millones al año”. Se indica que para el ejercicio fiscal de 2021 se ha contemplado un incremento del 26 %.

Sin embargo, el anuncio de ese incremento resulta sorpresivo considerando que desde 2018, Cultura es una de las tres carteras estatales con menor presupuesto en el país.

En 2019, por ejemplo, se le asignó a la entidad $ 28.354.826, un 46.07% menos recursos que el año anterior. Entre los cambios que se realizaron ese año, estuvo la exclusión de un monto para la producción de bienes culturales, por lo que la ejecución de políticas de fomento se llevó a cabo únicamente a través del Ifaic y el Icca, que tenían a su haber $ 2 millones para el Fondo de Fomento de las Artes, según los datos que dio a EXPRESO la cartera estatal en ese momento.

Para este año, el presupuesto nuevamente se redujo, pasando a $24.402.671. Pero el recorte fiscal anunciando en mayo también afectó a Cultura. Según datos de la ejecución presupuestaria, al momento la entidad solo cuenta con $ 19.907.016 para sus gastos.