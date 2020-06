Juan Fernando Velasco: "El sector cultural pierde entre $ 20 y $ 30 millones al mes"

La emergencia sanitaria marcó de incertidumbre el futuro del sector cultural. El cierre indefinido de espacios ha generado incalculables pérdidas y una hoja de ruta ambigua. Para paliar la situación, el Ministerio de Cultura y Patrimonio anunció un cuestionado plan integral, cuyas críticas el ministro Juan Fernando Velasco atribuye a fallas comunicacionales.

¿En cuánto se estiman las pérdidas del sector cultural durante la pandemia?

Elaboramos un estudio y calculamos que entre $ 20 y $ 30 millones se están perdiendo mensualmente.

Se ha anunciado un plan integral para paliar las pérdidas del sector, ¿en qué consiste?

El Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura tiene dos etapas. Para los trabajadores del sector más vulnerable, el presidente de la República anunció un bono humanitario de emergencia que entrega $ 60 al mes durante tres meses. También reordenamos los fondos concursables de fomento. El ICCA ya lanzó esta línea de $ 100.000 con el proyecto de cortometrajes ‘Historias desde la cuarentena’. Desde el Ifaic se lanzó ‘Cultura y movimiento’ con $ 1 millón para financiar proyectos que tienen que ver con artes escénicas, música, danza, entre otros. El INPC lanzará una convocatoria de $ 250.000, dividida en apoyar a artesanos y en apoyar proyectos de patrimonio alimentario.

El bono no se ha hecho efectivo todavía. ¿A qué se debe?

El bono tiene una complejidad, porque debe hacerse por decreto presidencial y no cualquiera puede determinar los criterios con los que se elegirá a los beneficiarios. Tenemos una comisión interinstitucional con el MIES para esto.

También se habló mucho del proyecto ‘Desde mi casa’, que adquiría contenidos culturales. ¿Cuándo se lanzará?

Es una iniciativa pequeña, que tuvo mayor exposición mediática fruto de la confusión que generó en redes sociales el tema de la inversión. No le cuesta al Estado, es auspiciado por el Banco del Pacífico. En el programa está involucrado Ecuador TV, el ministerio de Educación, el MIES y el ministerio de Cultura. Hay un comité seleccionador, y la complejidad de esta propuesta, es que busca contenidos muy específicos. Quizás por eso ha tomado tanto construirlo. El programa tiene que tener ciertas características que lo hagan atractivo para la audiencia. Nos ha detenido un poco encontrar ese contenido, y ha sido difícil que los guionistas entiendan la razón de ser del programa(...) Estamos en conversaciones con EcuadorTV para ver cuándo arranca.

Juan Fernando Velasco esclarece los puntos de la campaña 'Desde mi casa' Leer más

Como parte de las medidas de optimización, se fusionó el ICAA y el Ifaic. ¿Cuánto le ahorra esto al Estado?

La fusión del ICCA y del Ifaic responde a la eficiencia. Desde el ministerio habíamos advertido de la complejidad de tener un instituto para el cine y otro para el fomento de las otras artes. Si hay una duplicación de funciones, ese dinero se puede usar en cosas más relevantes. El Ifaic nunca pudo resolver de forma satisfactoria el desafío con respecto a su función. Es una institución fallida. Estimamos que el ahorro ronda los $ 600.000 al año.

Habla de duplicación de funciones. ¿No se podría decir lo mismo del ministerio y de la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia?

El sistema nacional de Cultura tiene muchas instancias. Me parece que la necesidad de no duplicar funciones tiene que ser fruto de la evaluación. Nosotros hacemos lo que nos corresponde en nuestra injerencia y en nuestro marco de acción, que es el ministerio.

Hasta hace unos meses, el Ifaic no lograba cerrar procesos pendientes y debió realizar modificaciones normativas para ello. ¿Cómo se cerrarán sin incurrir en irregularidades que generen cuestionamientos de la Contraloría?

Uno de los objetivos dentro de esta fusión es reorganizar el IFAIC porque no ha cumplido sus objetivos. Ha tenido muchísimos problemas en cuánto a los gestores, a los proyectos y a la relevancia de los mismos. Ha sido muy difícil enderezar este mal nacimiento que ha tenido y finalmente esta es la oportunidad de repensarlo y de recomenzar. Pero primero hay que sanear todos esos procesos, y la idea es llegar con todos ellos finalizados y concluidos.

El director encargado, Raúl Escobar, tiene como tarea prioritaria cerrarlos hasta el 15 de junio. Según un informe de la semana pasada, estamos avanzando. Estamos encontrando soluciones realistas sin entrar en una situación compleja con la Contraloría.

Las críticas a las decisiones que ha tomado el ministerio durante la cuarentena incluso ha generado que se cuestione su permanencia a futuro. ¿Qué opina de esto?

Creo que el ministerio es necesario para el quehacer cultural, para garantizar los derechos de los artistas, y de los ecuatorianos de acceder a la cultura. No encuentro que haya asidero para una discusión de esa índole. El gasto en el ministerio es de $ 1,5 millones. El resto del presupuesto se invierte en los activos. No creo que nadie sugiera que se cierren los museos o las bibliotecas(...) No pediríamos que desaparezca el Ministerio de Educación porque cada colegio tiene su rector.