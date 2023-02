El seguro de desempleo, poco eficiente para quien lo necesita

Después de perder un trabajo en relación de dependencia, el seguro de desempleo es una alternativa de los afiliados para sobrellevar la etapa cesante. No obstante, esta prestación es de difícil acceso para la mayoría de ellos. Así lo determina una valuación actuarial hecha por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en noviembre de 2022.

El análisis señala que la tasa de cobertura efectiva del seguro es muy baja. Esto debido a que el porcentaje de cesantes que cumplen con todas las condiciones para acceder a la prestación es de apenas el 45 %.

Según la OIT, los requerimientos para cobrar el dinero en caso de estar desempleado son restrictivos y no se alinean a las normas internacionales del trabajo en materia de protección social. Entre ellos está que el afiliado tenga 24 aportaciones no simultáneas en relación de dependencia previas al evento de desempleo, de las cuales seis deben ser continuas e inmediatas a la contingencia. Según los parámetros internacionales, el tiempo idóneo de calificación debe ser de 12 meses en total.

En el desempleo, las personas tienen que reducir gastos como servicios básicos y alimentación... El seguro debe funcionar. Carlos Ávila, ingeniero en Sistemas

Pese a cumplir los requisitos de tiempo, Carlos Ávila, ingeniero en sistemas, no pudo acceder al seguro de desempleo. En junio de 2021, el profesional dejó de laborar por terminación de contrato. Los dos meses siguientes estuvo en la búsqueda de un nuevo empleo, pero no lo encontró. Fue cuando un amigo le dijo que aplique al seguro para tener algún ingreso. Ávila hizo la solicitud, pero no pudo ser beneficiario porque otro requisito es que el cese de labores sea por despido intempestivo.

“Me parece absurdo no poder cobrar un dinero que ayuda ante esta situación, sobre todo siendo uno quien aporta”, sostiene Ávila.

Para la abogada laboral Vanessa Velásquez, un mínimo de empleados deja de trabajar por despidos intempestivos, ya que en algunos casos los empleadores obligan a firmar las renuncias. “Alrededor del 90 % de las terminaciones de la relación laboral se da por acuerdo de las partes”, asegura la experta.

Para diciembre de 2022, se registraron 266.942 desempleados, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De estos, el 26 % busca trabajo por primera vez, mientras que el 74 % corresponde a personas que tenían un empleo y quedaron en la desocupación, es decir que son cesantes y potenciales beneficiarios de la prestación.

No obstante, menos del 10 % de ese número de personas recibió el seguro de desempleo en 2022 (ver gráfico), de acuerdo con datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esto porque no todos los desempleados estaban afiliados a la seguridad social, ni contaban con los requisitos para acceder a la prestación.

En general, el número de beneficiarios del seguro de desempleo ha sido bajo desde que se creó en 2016, llegando a su mínimo el año pasado. Solo en 2020, la cifra se duplicó por los cambios hechos en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Así, los afiliados en situación de desempleo pudieron acceder a la prestación en menor tiempo, es decir ya no en 60 días, sino en 10.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea algunos escenarios para mejorar el nivel de acceso de los desempleados a este seguro, sin que se tenga que aumentar la contribución del 0,5 % que actualmente deben realizar los trabajadores bajo relación de dependencia que están afiliados al IESS.

En la valuación actuarial hecha a finales del año pasado se propone, con excepción de la renuncia voluntaria, ampliar las causales de desempleo, para que más personas puedan hacer uso de este beneficio. Plantea que otra vía podría ser flexibilizar aún más los tiempos de aportaciones que deben hacer los afiliados.

COMISIÓN ANALIZARÁ OTROS SEGUROS SOCIALES

Actualmente, una comisión especial analiza las reformas al IESS. Augusto de la Torre, presidente de este ente, señaló que el trabajo principal se enfoca en el fondo de pensiones. No obstante, otros seguros como el de desempleo, fondo de cesantía y de reserva también están en la mira.

Para el experto, es importante ahondar en las funciones que actualmente cumple cada una de estas prestaciones. “Estos tres fondos tienen propósitos parecidos y, en cierto sentido, parece que se duplican. Por eso la comisión estudiará los seguros para ver si conviene o no proponer algún tipo de cambio legal, que mejore la efectividad del sistema”, planteó De la Torre.

No obstante, estas reformas deben contar con los estudios actuariales actualizados sobre cada tipo de prestación (en este caso del seguro de desempleo). Por ahora, no hay documentos recientes, recalcó Patricia Borja, abogada experta en seguridad social.

En ese sentido, únicamente se pueden hacer cambios al seguro de desempleo, los cuales estarían relacionados con optimizar los tiempos de entrega de los recursos.

¿QUE REQUISITOS SE APLICAN?

APORTES. Los interesados deben tener mínimo 24 aportaciones no simultáneas. Y las 6 últimas deben ser consecutivas.

TIEMPO. Quienes se postulen deben haber cumplido 60 días de estar cesantes.

TRÁMITE. Registrar la solicitud del seguro de desempleo a partir del día 61 de estar cesante, hasta un plazo máximo de 45 días posteriores (106 días).

BENEFICIO. Monto fijo que se recibe: 70 % del Salario Básico Unificado. Tiempo máximo del beneficio: 5 meses.