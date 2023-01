La nicaragüense Dolores Prado suma en Holcim 24 años de trabajo, dos de ellos siendo la directora ejecutiva de la empresa en Ecuador. En su paso por el país, en el que se confiesa enamorada de su gente y de la comida hecha con mariscos, ha llenado de desafíos su gestión en un escenario en el que la obra pública ha estado estancada, y las reglas para trabajar siguen sin ser las más apropiadas.

- Para el 2022 se prevé haber tenido un crecimiento económico del país de casi un 3 por ciento. ¿Esa dinámica fue sentida?

- Para analizar esto, a mí me gustaría irme un poquito más atrás. Ecuador no ha venido creciendo mucho en obra pública desde el 2017... En esa época, Ecuador era un país que consumía alrededor de 5 millones de toneladas de cemento al año, pero eso ha venido teniendo un bajón de hasta el 40 por ciento. Un poco nos hemos recuperado para el 2021, pero aún no llegamos a niveles prepandemia del 2019. El año pasado tuvimos un tres o cuatro por ciento menos de crecimiento, pero la esperanza del sector de la construcción es que haya una mejora.

- ¿Cuánto incide la falta de obra pública?

- Este es un sector que depende de eso. El presupuesto se aprobó para el 2022, pero no se pudo ejecutar. En la segunda mitad del año se hizo obra municipal, pero obras grandes como carreteras, puentes, hidroeléctricas, eso no lo ves en ningún sitio. Y eso era lo que nos generaba ventas en volumen. Un sector que sí ha crecido es el inmobiliario, pero qué pasa: a lo mejor significa el 20 por ciento de tu consumo de cemento; entonces crece este nicho, pero no la obra pública. Lo que esperamos es que en este segundo año de gestión el Gobierno, con más experiencia, pueda dinamizar los recursos. Si esto se da, más el impacto positivo que están teniendo los municipios, el 2023 podría ser un año de despegue.

- ¿Aunque el gasto para obra, según el presupuesto, no crezca lo suficiente este año?

- El 2022 tuvo un desfase del 50 por ciento del presupuesto aprobado. Supongamos que en el sprint final quedó un 30 o 40 por ciento menos, porque no pudieron usarlo. Aunque lo aprobado este año sea menos dinero, si son capaces de ejecutarlo será un mejor año.

- ¿Qué estrategias han debido aplicar para suplir el aporte estatal?

- En un año de altos precios de materias primas, nosotros tuvimos que reducir costos y volcarnos a las ferreterías. Nosotros tenemos Disensa, que es la red más grande de Latinoamérica, que solo en Ecuador tiene más de 500 franquicias. Esto tuvimos que reforzarlo, porque cuando se cae la obra grande, el mercado de a pie es el que te ayuda a sostener. Otro mercado en el que también hemos tenido mucha repercusión es el de concreto. Ahí también hemos tenido que atender pequeñas obras, hemos tenido que tecnificarlo, trabajar en la innovación de productos.

- ¿ Y en un año difícil, cómo ha estado la inversión?

- Aunque el año sea malo, la firma no deja de invertir, como mínimo, $ 5 millones anuales. Esa es la inversión de mantenimiento. Este año hemos estado invirtiendo más porque estamos muy volcados al cemento verde. Hace poco se anunció en Samborondón la inversión de casi $ 3 millones en una planta de separación de desechos municipales. Nosotros queremos hacer lo mismo acá en Guayaquil, el usar maquinarias para separar la basura, para que la basura correcta nos llegue a nuestro proceso de producción de cemento y se convierta en energía limpia. Nuestra apuesta es eso.

- ¿Cuál es el beneficio?

- Cuando demueles un edificio, tienes bloques, concreto, madera. Todo eso se convierte en materia prima para el proceso de producción de cemento o para producir agregados para el concreto. Estamos haciendo estudios para trabajar esto con los municipios. Ahora en Latacunga usamos solo un 5, un 7 por ciento de desechos para producir, pero los desechos que vienen de inodoros y de lavamanos de yeso. México y Colombia ya tienen una legislación que te obliga a trabajar con un 20 por ciento de desechos. Pero en otros países como Alemania o Suiza se usa hasta el 100 por ciento para producir cemento.

- Esa será la tendencia.

- Y es una necesidad. En Ecuador hay ciudades como Cuenca donde ya no encuentras la piedra con que haces el concreto. Si logramos trabajar esto con los municipios, serán muchos millones de dólares en inversión para los próximos años.

- ¿Qué es lo mínimo que esperan del país para que esto se concrete?

- Para nosotros lo más importante es la seguridad jurídica y no siempre la tenemos en Ecuador. De repente hay una ley, pero cada Municipio la interpreta a su manera o tienes temas legales que no terminan de cerrar. Entonces, cuando no tienes esa seguridad jurídica, sí llegas a preguntarte si sigues invirtiendo o te detienes un poco. Pero eso no significa parar. Nosotros ya tenemos 101 años en Ecuador y llegamos aquí para quedarnos. Sabemos de los vaivenes económicos sociales y políticos, pero tenemos que seguir invirtiendo, porque la población crece, las necesidades están ahí.

- Pero existe un desincentivo.

- Sí, en una empresa como Holcim, que está en 70 países, cuando propones al corporativo una inversión te comparan con otros países. Entonces dicen: “Pero mira, es que este mismo proyecto va a tener más rentabilidad en X o Y país”. Entonces sí, es posible que pierdas inversiones por eso.

- ¿Cómo ven la carga fiscal?

- De gran impacto. Cuando asumió el presidente Moreno, él puso un impuesto de 1 millón de dólares para las empresas. Vino el presidente Lasso y aplicó una reforma tributaria de $ 6 millones al año. Eso hizo que en el 2022 tengamos que pagar $ 7 millones en impuestos presidenciales. Otro ejemplo de inseguridad jurídica es el piso tarifario de transporte que autorizaron, donde ponen un mínimo para pagar transporte pesado, un incremento enorme que hoy todas las empresas pagamos. Eso lo sacaron de un momento a otro y sin consenso. Pese a todo ello, Ecuador para nosotros sigue siendo clave, es el segundo país de importancia para Latinoamérica y está entre los 10 principales de Holcim en el mundo. Entonces eso hace que en general sigamos confiando... Pero sí, hay cambios en las reglas de juego que nos ponen nerviosos.

TRAYECTORIA. La CEO de Holcim Ecuador acaba de cumplir dos años en el cargo. La nicaragüense es la primera ejecutiva en liderar la empresa, que en el 2021, según cifras de la Superintendencia, registró $ 365,3 millones en ingresos. Ecuador es el cuarto país donde ha laborado, dentro de la multinacional para la que ya ha trabajado 24 años.