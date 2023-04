La escalada de inseguridad también la siente el sector empresarial. Los efectos van desde menos consumo por parte de los clientes hasta pérdidas que comienzan a crecer.

Los sectores productivos se unen para clamar seguridad Leer más

“Son más de 80 millones de dólares que le cuesta al sector camaronero la seguridad, de guardias privados, custodia para vehículos y embarcaciones. La delincuencia ahora roba hasta el alimento balanceado”, dijo este 20 de abril de 2023 José Antonio Camposano, presidente del directorio de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), en rueda de prensa para informar sobre cómo la acción del crimen organizado golpea a su actividad.

Para tener muestra del impacto de la delincuencia, dijo Cordex, solo en los gremios de camarón, banano, cacao y plátano suman casi 400 personas heridas en lo que va del año; 14 muertos y un perjuicio económico superior a los 2 millones de dólares.

Según los sectores mencionados, las cifras se han duplicado y hasta triplicado en comparación con el mismo período del año pasado, sin contar los eventos delictivos que no se denuncian. Los gremios antes mencionados forman parte de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, que representa el 75 % de las exportaciones, no petroleras y no mineras.

Y no descartan pasar a otras medidas para ser escuchados. “Medidas de hecho, tener que sacar a la ciudadanía a la calle, para que exista un reclamo mayor. No es nuestro estilo, pero la Cámara lo ha tenido que hacer cuando ha sido necesario. Si es necesario que la ciudadanía salga a hacer un pedido enérgico, tendrá que ser; siempre y cuando no sea aprovechado por quienes quieren confundir cosas del reclamo del sector privado al Estado”, dijo Camposano.

Desde el sector bananero se señaló que hicieron un grupo técnico para levantar información y llevar análisis y propuestas a las autoridades. “Hemos tenido varias reuniones con mesas técnicas. Pedimos acciones”, José Antonio Hidalgo, director de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE).

En el caso del sector cacaotero, los pequeños productores representan un 70 % de su sector y se han visto afectados por robos y vacunas. “Se debe sentir el control, que no puede ser temporal. Faltan acciones concretas”, señaló Merlyn Casanova, directora de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao).

El sector agrícola, por estar aislado, es más vulnerable a la delincuencia, aseguró Kleber Siguenza, presidente de la Cámara de Agricultura Zona I. “Hago un pedido desesperado y una exigencia a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que actúen coordinadamente, para que no se desbaraten las acciones que hace la fuerza pública, dejando libre a los victimarios”, sentenció Siguenza.

La delincuencia también afecta a las ventas en Quito. Posiblemente, ante la percepción de inseguridad en la capital, algunos ciudadanos opten por dejar de realizar ciertas actividades, a fin de no ser víctimas de la delincuencia, señala un estudio de la firma consultora Oikonomics.

En la capital, 470 barrios recibirán alarmas comunitarias para prevención Leer más

El 53 % de los quiteños indica que el consumo de su hogar ha disminuido como consecuencia de la situación actual de inseguridad, según una encuesta realizada por Oikonomics.

Este resultado difiere dependiendo de la edad de la persona, siendo los menores de 25 años (un 53 %) quienes mantendrían su consumo, porque, posiblemente, siguen realizando sus actividades habituales. Por el contrario, el 67 % de las personas de más de 65 años menciona que su consumo sí ha disminuido debido a la inseguridad.