Sector avícola eliminó gallinas para elevar el precio del huevo

Gallinas. Desde octubre a diciembre ha habido una sobreoferta de huevos, lo que redujo el precio del producto.

Alrededor de dos millones de gallinas ponedoras fueron sacrificadas por productores avícolas en Ecuador, con el objetivo de reducir la sobreoferta de huevos en el país y elevar el precio de ese producto.

Tras esta “difícil decisión”, desde esta semana el precio de la cubeta promedio de huevos, que se comercializa en los mercados mayoristas, cuesta entre $2.80 y $3.00; y en granja $2.50. Este precio es levemente mayor al de diciembre cuando la cubeta de ese producto llegó a costar $2.30 lo que elevó el reclamo de los productores que alegaban que el precio no compensaba los costos de producción.

La decisión de la eliminación de las gallinas se ejecutó antes del inicio de un nuevo ciclo productivo y después de que asociaciones como el Clúster Avícola de Tungurahua indicaran en diciembre pasado que los precios estaban bajos por una sobrepoblación de gallinas ponedoras, de alrededor de dos millones, lo que estaba provocando pérdidas económicas para los granjeros.

De acuerdo con datos de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), en Ecuador anualmente se producen al menos 3.800 millones de huevos, es decir, un promedio de 10 millones al día. Al año, cada ecuatoriano consume en promedio 207 huevos y las provincias con mayor densidad de producción son Cotopaxi, Pichincha, Manabí, Chimborazo y Tungurahua.

Asociaciones rechazaron la medida

Ante la drástica decisión de los avicultores, asociaciones como la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas (COSG) protestaron y elevaron el debate en redes sociales, alegando que la eliminación de las aves es “el resultado de un sistema que destruye alimentos, mientras millones pasan hambre”.

No obstante, la Unión de Productores de Huevos (Uniproh) aclaró que el sacrificio de las aves se refiere a la venta regular de gallinas que han cumplido su ciclo productivo. “Un proceso normal y regulado del sector avícola”, mencionó en su comunicado.

En el mismo escrito, Uniproh añadió que la soberanía alimentaria del país está garantizada, ya que el sector avícola mantiene su capacidad productiva y asegura el abastecimiento continuo de huevo a nivel nacional, sin riesgo de desabastecimiento, “pese a enfrentar precios de comercialización inferiores a los costos de producción”, insistió.

La directora de Uniproh, Gabriela Hidalgo, confirmó a EXPRESO que estaba existiendo una sobrepoblación de gallinas y que las que fueron sacrificadas, de ningún modo fueron desechadas, sino que fueron canalizadas para el proceso de faenamiento para el consumo. Además, destacó que el “sacrificio” fue para los productores que tuvieron que tomar “la difícil” decisión. “Y aún no se ha establecido que hayan sido dos millones”, destacó.

El analista económico, Jorge Calderón, mencionó que la eliminación de las gallinas ponedoras responde a un proceso económico común, que realizan los productores para ajustar los precios, por lo que, si bien puede ser un proceso criticado, es muchas veces necesario. “El precio del huevo había caído tanto que los productores estaban llegando a su límite de costo. Y si no mejora el precio para los productores, habrá menos incentivos para que sigan produciendo”, indicó.

Por otro lado, el también analista económico Larry Yumibanda, mencionó que este sacrificio de gallinas revela la falta de estrategia en la exportación de huevos en el sector avícola. “Esa fue una solución a corto plazo, pero si se tuviera una estrategia, el excedente de huevos podría, por ejemplo, usarse como insumos de otros tipos de productos o para la exportación, y no habría que matar gallinas”, detalló.

