  Economía

La entidad aprobó la adquisición del 75,5% de las acciones de Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A.Archivo / Expreso

Se aprueba compra de acciones a Seguros Equinoccial e Inversiones Selecta

La transacción se aprueba en los sectores de seguros y alimentos

  • Redacción Expreso

La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) resolvió, durante el primer cuatrimestre de 2025, aprobar dos operaciones de concentración económica en los sectores de seguros y alimentos.

Las concentraciones aprobadas son:

  1. Mercado de seguros: el 29 de abril se autorizó que Seguros Equinoccial S.A. adquiera el 75,5% de las acciones de Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A.
  2. Mercado de alimentos: el 11 de abril se aprobó que Inversiones Selecta Inselesa Holding S.A. adquiera el 76,73% del paquete accionario de Molinos Miraflores S.A., empresa dedicada a la producción y comercialización de harina de trigo, pastas y galletas.
Así lo dio a conocer el ente de control, a través de un comunicado, donde fundamentó su decisión a que los análisis técnicos efectuados concluyeron "que dichas operaciones no generan riesgos para la competencia ni alteran de manera negativa la estructura de los mercados relevantes definidos.

¿Para qué sirve la concentración económica de empresas?

En el marco de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (LORCPM), recuerda el ente, las  concentraciones económicas pueden contribuir a una mayor eficiencia en el mercado al  facilitar la reducción de costos, la optimización de procesos productivos y el fortalecimiento de la capacidad de innovación de las empresas involucradas.

"De igual manera, estas operaciones permiten una mejora en la calidad de los bienes y servicios disponibles, así como abrir nuevas oportunidades de inversión". 

