Santiago Mosquera: “Si escala el conflicto, el petróleo puede superar los $100”

La guerra Israel-Hamás comienza a tener efectos económicos. El primero: un aumento en los precios del petróleo a escala global, lo cual puede desencadenar un segundo efecto: inflación, es decir, aumento de precios por los elevados precios energéticos. Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas (UDLA) habla sobre ese contexto y sus efectos en la economía local. Este 17 de octubre del 2023, el precio del barril de crudo referencia para Ecuador (WTI) llegó a 86.66 dólares.

- ¿Qué efectos puede tener el conflicto en Medio Oriente en la economía local?

- El principal canal de transmisión para Ecuador no es necesariamente negativo, sino tiene que ver con precios del petróleo. Entonces, hemos visto hoy un nivel del Brent cercano a 90 dólares por barril. Eso le conviene a Ecuador, desde luego, Ecuador ya no está exportando tanto como en años anteriores. El ratio de exportación de crudo versus el que importamos ha venido cayendo en los últimos años, pero Ecuador sigue siendo, no en la misma medida que antes, un exportador neto de crudo. Mejores precios de petróleo en los mercados internacionales continua siendo beneficioso para Ecuador. Si el conflicto no escala más, los efectos no son tan negativos, desde el punto de vista económico, porque no afectan al comercio internacional. Veríamos un efecto negativo si se produce una escalada en la intensidad del conflicto y la ampliación a otros países. Eso, efectivamente tendrá un efecto negativo en el comercio internacional y nos afectará a nosotros, como a otros países. Un deterioro en las perspectivas de crecimiento a nivel mundial pueden afectar en la demanda de nuestros productos.

- ¿Qué productos específicos pueden verse afectados?

- Cuando uno hace un análisis de cuáles son nuestros principales destinos de exportación, Ecuador tiene por el lado petrolero a Estados Unidos como principal destino, pero camarón va a Asia, especialmente, brócoli va a Estados Unidos también, cacao va a Europa. El efecto no es por el lado de que nuestras exportaciones no puedan llegar a su destino debido al conflicto, sino por el deterioro de las perspectivas económicas y la caída generalizada de nuestras exportaciones. No creo que hay una en particular, sino todas en general cuando se produce una caída de la actividad económica global.

Las exportaciones de petróleo están estancadas. No ha habido suficiente inversión

- ¿Puede haber algún efecto en la inflación por mayores costos del petróleo?

- Yo diría que el principal canal, y que sí tendrá un impacto sobre la inflación a nivel internacional, es una subida del precio del petróleo. En el caso del Ecuador, y lo hemos visto en los últimos años, una subida del precio del crudo, no necesariamente afecta el nivel de inflación doméstica por la existencia de los subsidios. Ecuador ha tenido los precios más bajos de América Latina gracias a los subsidios.

- ¿Hasta cuánto puede subir más el precio del petróleo?

- Si hay un escalamiento en el conflicto, el precio del petróleo puede llegar a más de 100 dólares por el barril.

El canal de transmisión para Ecuador no es necesariamente negativo por el petróleo.

- ¿Ecuador desaprovechará los altos precios del petróleo?

- Sí. Ahí tenemos dos componentes. Por un lado, las exportaciones de petróleo están estancadas. No ha habido suficiente inversión en nuevos campos y Ecuador no ha podido superar los 480 mil barriles. Lo otro es lo poco que se ha hecho en materia de refinación. La demanda local de combustibles ha subido y no se ha hecho nada en refinación, el ratio de exportaciones ha caído estos años.

