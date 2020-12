El salario se congela, pero a cambio se ofrecen bonos

El próximo año, las empresas no tendrán que pagar un adicional al Salario Básico Unificado (SBU), pues las condiciones económicas obligaron al Gobierno a congelar los $ 400 que se pagan actualmente; no obstante, a cambio se ha anunciado compensar esto con un pago de un bono estatal que implicará que el Estado deba desembolsar cerca de $ 40 millones para el 2021.

El incremento del salario para el 2021 se hará vía compensación estatal Leer más

La noticia la dio a conocer ayer el ministro de Trabajo, Andrés Isch, a pocas horas de que venza el plazo que la ley establece para determinar el nuevo salario. Así, durante el primer trimestre se cancelará, en un solo pago, $ 60 a quienes ganan un SBU. Una ayuda parecida se aplicará a las personas que teniendo un contrato de trabajo, lo perdieron durante la pandemia y no lo han podido recuperar. Ellos recibirán $ 100 durante el primer trimestre del año.

El congelamiento del salario, dijo Isch, afectará al 4,8 % de la población que gana $ 400; para ellos irá esta compensación de $ 60. Mientras que el otro bono será destinado a 200.000 personas que fueron despedidas y que dejaron de percibir ingresos tras la pandemia. El desembolso, se explicó, se hará de forma automática en las cuentas individuales de cada persona afiliada a la Seguridad Social. “No dependerá de los ecuatorianos, no tendrán ellos que registrarse, justificar nada... serán las afiliaciones al seguro lo que determinará quiénes son los que ganan el básico y quiénes, habiendo estado asegurados, perdieron su empleo y no han podido recuperarlo”.

Con esta decisión, señaló el funcionario, se ha buscado garantizar todos los derechos que se puedan para los ecuatorianos que trabajan, pero también generar oportunidades para el 48 % que aún labora en la informalidad. Lo que se estima es que congelando los sueldos se crearía una suerte de estímulo para las empresas, para que estas conserven las plazas que tienen y se animen a crear nuevos empleos. “Son decisiones que se han tomado de forma responsable y solidaria”, dijo.

No obstante, esto implicará que el Estado tenga que sacar de sus alicaídas cuentas, $ 40 millones, que ya están contemplados para el presupuesto del próximo año. A criterio de Isch, el monto equivale a la carga que se quitaría a microempresarios y emprendedores que deben asumir el pago de remuneraciones.

El comportamiento que ha tenido y que tendrá la inflación empantanó el debate entre empresarios y empleados, que tuvo que ser resuelto a última hora por el Gobierno. Hasta el mediodía de ayer, las autoridades no terminaban de medir los efectos de la fórmula que se aplicaría y que, entre varios factores, mediría la productividad laboral, la generación de empleo y la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) o inflación.

La inflación del próximo año está proyectada en -1,01 %, a la cual hay que sumarle el -0,73 % de índice estimado para este año. Ante ese escenario, atribuido a las consecuencias de la pandemia, dijo el funcionario, era imposible determinar un incremento.

Los parámetros tomados en cuenta, a criterio de Alberto Acosta Burneo, analista económico y editor de la revista Análisis Semanal, fueron los adecuados. Incrementar sueldos con un IPC que ha estado a la baja habría puesto en riesgo la conservación de millones de plazas de empleo.

Empresarios y trabajadores no llegaron a un acuerdo por el Salario Básico 2021 y será definido por el Gobierno Leer más

El tema de la compensación para quienes han perdido un empleo, dice, aún debe ser analizado, pues esta sin duda no cubre a todos los afectados. “Se habla ahora de 1,8 millones de pobres que hay en el país producto de la pandemia... habría que hacer una focalización real y además se la debería entregar por un tiempo mayor. No es que con un solo pago se va a enfrentar los efectos de la crisis. La economía podría volver a ser lo que fue en 2019, en dos o tres años más”.

“ANALIZAMOS LAS ACCIONES A TOMAR”

El haber congelado los sueldos es un golpe para los trabajadores que ya tienen que enfrentar las consecuencias de la pandemia, dijo Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular. “En la práctica son $ 5 de incremento para quienes ganan el básico”, un monto que afirma no cubre sus necesidad. Erazo señaló que él y su gremio aún deben analizar la resolución, solo así podrán definir las acciones a tomar.