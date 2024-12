Sueldo básico Ecuador 2025: muy lejos de las pretensiones de los trabajadores

Luego de dos sesiones del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) en donde no hubo acuerdo entre empleadores y trabajadores, el Ministerio de Trabajo definió el incremento salarial para el próximo año y pasará de $ 460 a $ 470.

La noticia no ha dejado contentos a los gremios de trabajadores, que pedían un aumento de entre $ 25 y $ 102 para el 2025. El reclamo es mayor en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que aspiraba a la cifra más alta. Marcela Arellano, su representante, calificó a los 10 dólares como un incremento “pírrico”, pues incrementa la brecha entre el salario mínimo y la canasta básica familiar.

“El Gobierno de (Daniel) Noboa presentó datos que justificaban el incremento salarial, que implicaban crecimiento de las exportaciones, de las ventas, de la recaudación. Por lo tanto, consideramos que las empresas tenían posibilidades de sostener un importante aumento salarial. Los 10 dólares dan cuenta de que al Gobierno no le interesa”, dijo Arellano.

Salario 2025: El empleo está en juego

Sin embargo, lo que estaba en juego es el conservar o destruir el empleo, explica el analista económico Alberto Acosta Burneo. Según su criterio, el Ministerio optó por un incremento cercano a la inflación y se ha alejado de una decisión política o populista, que pudo haberse dado. Recordó que en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso se ofreció subir el salario en $ 25 por año, pero sin un sustento técnico y solo con una motivación política. Ahora, la decisión fue más cauta y por ello, positiva, “porque las cifras del empleo son muy delicadas. “Hoy, el empleo adecuado representa apenas el 37 % de la población económicamente activa. En estas circunstancias un incremento político de los salarios hubiese implicado una destrucción adicional de empleos, sobre todo empleos no calificados para personal no calificado o con bajo nivel de calificación”.

El Gobierno solo cumplió con el artículo 18 del Código del Trabajo, sin considerar otros instrumentos como el convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, según Cristóbal Buendía, Procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador. Se debería instituir una metodología adecuada en la que se consideren varios factores, no solo la inflación, “por ejemplo, el índice de proyección del crecimiento económico o de productividad, para que se elimine cualquier subjetividad. Y cuando le es favorable al sector de los empleadores no puedan tomar el único indicador que es la inflación. Obviamente estos otros factores sí revelan una realidad”, dice Buendía.

Pero Acosta apunta que si le preguntan a cualquier trabajador cuánto dinero requiere , en todos los niveles, siempre sentirá que no es suficiente y que no le alcanza, pero el tema en este momento que vive el país no es ese sino que “si yo fijo un salario por encima de lo que este trabajador aporta a la producción, lo que hago es destruir hacer que desaparezca el empleo”, pues ahora tener empleo adecuado se ha vuelto un privilegio.

Para Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), esta alza plantea desafíos importantes especialmente para las empresas que operan con márgenes ajustados, porque representa una mayor carga en los costos laborales. Esto podría impactar mucho más en la estructura financiera de las compañías en sectores intensivos en mano de obra. También en las pymes, pues les será más difícil competir y absorber los costos adicionales sin trasladarlos a los precios finales.

González agrega que el impacto dependerá de las condiciones de cada industria. “Si bien algunas empresas pueden beneficiarse de un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, que a su vez podría impulsar la demanda interna, la mayoría enfrentarán presiones adicionales para mantener su rentabilidad en un contexto económico que ya enfrenta retos significativos”.

