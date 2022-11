Dos factores marcan la discusión del Salario Básico Unificado (SBU) 2023:un posible aumento de $ 25, con base a la promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso de llegar a $ 500 en cuatro años, y la lenta recuperación del mercado laboral tras la crisis económica agravada por la pandemia de la COVID-19.

El pasado viernes 11 de noviembre de 2022 se realizó la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) para conocer las cifras económicas del país, con lo cual se parte la discusión del SBU 2023.

Tanto empresarios como trabajadores parten con la expectativa de un posible aumento de $25 al SBU actual de $ 425, con lo cual llegaría a $ 450 para dar cumplimiento al ofrecimiento gubernamental de llegar a $500 en 2025.

“Estaríamos esperando que nos informen unos $ 25 más, que nos preocupa para la generación de empleo. Podemos subir el salario lo que queramos, pero el problema no es cuánto subimos el salario, sino cuánta gente tiene empleo”, aseguró Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores ante el CNTS.

Si bien el desempleo ha disminuido, en septiembre de 2022 llegó a 4,1 %, el empleo inadecuado permanece alto: empleo inadecuado (incluye subempleo, trabajo no remunerado y otro empleo no pleno):llega al 60,3 % de la Población Económicamente Activa (PEA). En ese grupo están personas que ganan menos del SBU o trabajan menos de 40 horas a la semana, sin Seguridad Social.

Para los trabajadores, se debe cumplir la promesa del Gobierno de incrementar los $ 25 con el fin de dinamizar la economía del país. “Al menos deberían ser los $ 25 que están establecidos desde el año pasado”, señaló Édgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE). El representante gremial aseguró que no asistió a la primera reunión porque fueron convocados con 24 horas de anticipación.

Para William Minda, que trabaja como guardia de seguridad y gana un SBU, un incremento de $ 25 será importante porque los precios de los productos de primera necesidad han subido en el último año. “Obvio quisiera que fuera un aumento mayor, pero algo es algo”, señaló.

Mientras que para Josué Benavides, diseñador gráfico, no es relevante el aumento del SBU porque actualmente gana $ 300 bajo la modalidad de factura. “A mí no me incide el cambio”.

