El rompope conquista paladares con nuevos sabores y postres

El rompope es una de las bebidas de esta temporada navideña que más se consume entre las familias ecuatorianas, y es este gran volumen de demanda lo que está obligando a que los comerciantes innoven su propuesta año a año. Ya sea diversificando sabores y presentaciones de empaques o planteando su uso como un plus clave en los postres.

La Navidad sabe a rompope Leer más

Es el caso de El Rompope de Mamá, marca que lleva desde el 2020, y que en los últimos dos años ha variado su oferta para hacerse notar ante el público, ofreciendo sabores más ‘extravagantes’ de esta bebida navideña, como de vainilla, menta, chocolate, amareto, frutos secos, con alcohol, entre otros.

MÁS SALUDABLES En el mercado hay hasta tiendas veganas que se han sumado a innovar en la oferta, utilizando leche de origen vegetal.

La oferta invade las redes, pero ya no solo se observan locales que optan por replicar esta tendencia que va más allá de ofrecer una bebida clásica, también han empezado a aparecer aquellos negocios que ofertan bebidas como los cocteles elaborados en base a rompope o los que están apostando por vender productos para nichos específicos. Camellia´s Tea, una tienda vegana, tiene como oferta estrella este licor, pero hecho a base de leche de almendras y leche condensada de coco.

Pero no es lo único. Esta firma también ha optado por generar un menú de postres, que incluyen al rompope como el aderezo clave. Así, han lanzado al mercado nuevas propuestas de dulce: Rollos de frambuesa bañados en rompope a $ 3,36, Milkshake y helado de rompope, ambos a $ 5,60, son las ofertas que han presentado en Camellia´s Tea.

“La idea es innovar y presentar algo nuevo a los clientes, incluso por la fecha son una gran adicción que han recibido buena acogida por parte de los consumidores”, señala Bethsy Buitrón, dueña de este local.

Diversidad. Este licor ahora cuenta con sabores variados para los clientes. Miguel Canales Leon

Buitrón destaca que los rollos de frambuesa bañados son uno de los preferidos y sus pedidos por unidad han llegado a más de 400, de igual manera, añade, el batido y el helado hecho con este ingrediente.

La InnovAción aviva la industria confitera Leer más

En esta lista de comercios que buscan una oferta disruptiva aparece CoffeeBoxEc. Mayte Urrutia, representante de este local, cuenta que desde su inicio, en 2017, la oferta iba enfocada a varios tipos de postres y alimentos de sal.

Pero hace 3 años optaron por cambiar el menú y darle un propósito diferente al rompope. “En nuestro caso, no lo vendemos como tal, pero lo presentamos en nuestras ofertas para Navidad”, dice Urrutia. Coffee Rompope a $ 3,80; Rompope Cake a $ 21,90 y BundtCake a $17,90, y en una presentación más pequeña a $ 7,50, todos con rompope como aderezo y relleno.

Añade que la venta de estos productos ha incrementado con el tiempo, duplicando a la fecha la facturación si se la compara con el 2021. “Soy chilena, allá hacemos muchas bebidas de café y con alcohol, y con esto nos preguntamos por qué no utilizamos este licor, pero con otra presentación”, señala Urrutia de donde nació la idea de variar en el uso de este rubro. Dice que, en su caso, el rompope cake es el que más demanda tiene entre sus clientes, hasta el punto de no ser ordenado solo para diciembre, sino que también los realiza bajo pedido a lo largo del año. “La venta no es igual de grande que en diciembre, pero este postre ha vendido y se ha quedado en los paladares y memoria de los clientes”, alega.

LA PRESENTACIÓN EVOLUCIONA

Además de los sabores y uso de la bebida para postres, el envase, presentación y decoración de la botella también muta para atraer al público.

Ahora las botellas vienen en canastas que evocan el espíritu navideño, como si se tratase de una cesta de pícnic para compartir entre familia y allegados.

Las botellas con los años también han pasado de una simple presentación plástica a tener diseños más dinámicos, para no aburrir visualmente a sus compradores: se utilizan envases de vidrio como si fueran una botella de vino, o se emplean moldes.

En la presentación incluso se agregan diseños personalizados al gusto de cada cliente, ya sea para obsequiar a familiares o amigos o como un presente o regalo corporativo.