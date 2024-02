Roberto González: “A nadie le gusta pagar más impuestos, pero lo asumiremos”

Roberto González, presidente ejecutivo de Banco del Pacífico, habla de los resultados de uno de los principales bancos del país y de lo que significará ceder al Estado $ 35 millones de sus utilidades, como contribución para hacer frente a la crisis fiscal.

- Utilidades récord por $122,6 millones en el 2023. ¿A qué atribuye estos resultados?

- Básicamente hemos cosechado el trabajo hecho en el año 2021 y parte del 2022, cuando el banco se reestructuró operacionalmente y se sometió a un proceso de saneamiento crediticio. Solo la reestructuración operacional le supone un ahorro (entre gasto de operación y de personal) cercano a los $ 70 millones anuales. En el tema de saneamiento de la cartera, que hemos venido llamando todos estos años cartera social o política, esta ya está realmente provisionada, esto para cubrir la morosidad de todos aquellos créditos de años pasados. Pero son fondos cada vez menores. El año pasado sumaron $ 440 millones de provisiones acumuladas y en el presente año queremos completar unos 170 millones más. Acabado esos dos procesos, tenemos un banco con $ 7.000 millones de activos y una cartera de casi $ 5.000 millones que nos permite, con el nivel de eficiencia que tenemos ahora, ganar más.

- Tan atractivo son los resultados de ustedes, y de la banca en general, que ahora se plantea que parte de esa ganancia vaya a las arcas fiscales. ¿Cómo toman esta medida?

- Cualquier cosa que sea que la banca pague, siempre será atractivo y eso porque en Ecuador aún no se superan algunos estigmas respecto a la banca... Al banco esta contribución le va a suponer aproximadamente $ 35 millones y que tenemos que drenarlos de la utilidad mensual...pero es algo que tenemos que aceptar y por ello no está en ninguna proyección, estimación de resultados o algún plan. Pero nos sentimos confiados en que vamos a recuperarnos de ese impacto. En ese sentido no nos preocupa como banco el tema de la contribución.

- Pero la banca en general advierte de un golpe a la liquidez y en la oferta de crédito.

- Nosotros estimamos que este año las utilidades, si no ocurren algunos eventos externos, incluso podrían mejorar, eso nos permitirán absorber este impacto, pero no creo que nos afecte realmente el hecho de conceder más o menos crédito. A nadie le gusta pagar impuestos, pero nosotros lo asumiremos sin mayor problema. Lo que tenemos que ver es que se haga buen uso de esos fondos.

- Asobanca señala que la contribución total del sistema sería de $ 178 millones, y según cálculos, en la práctica eso significaría desacelerar el crédito en $ 1.800 millones.

- No sé qué cálculos ha hecho Asobanca, nosotros no somos parte de Asobanca. Si hay un impacto este tiene que ver con la disposición de liquidez (por altas tasas), pero yo creo que los seis bancos grandes, que son los que dinamizan la economía, van a poder absorberlo. Si un banco grande de 7.000 millones tiene que pagar 20 en impuestos probablemente la utilidad que tendrá será menor pero no le va a drenar la capacidad de créditos.

- Tras declararse el concurso como desierto en el 2022, ¿qué directrices hay de este nuevo Gobierno sobre una futura venta?

- Nosotros seguimos recibiendo intenciones de compra, el banco es atractivo y está un poco mejor, pero yo creo que no está aún en las prioridades del Gobierno. En el corto plazo, creo que no se va a reanudar este proceso.

- Tan atractivo es, que desde la Asamblea se sigue insistiendo en esta propuesta de entregar el banco al IESS, como forma de pago.

- Eso sería una tragedia...Si ocurriera ese evento, la Corporación Financiera Nacional (como principal accionista), desaparecería porque provocas un agujero patrimonial de $ 900 millones, el Pacífico también podría llegar a afectarse por la monumental corrida de depósitos que podría producirse cuando la gente perciba que es parte del IESS (un mal administrador) y por último el IESS tampoco solucionaría su problema (de cobrarle al Estado) porque con un patrimonio de $ 900 millones no es suficiente para cubrir una deuda de $10.000 millones. Por eso sería una tragedia, porque para arreglar un problema, se crean tres.

- ¿Cómo pinta este 2024? ¿Cuáles son las proyecciones?

- En el mundo occidental existe un problema de liquidez, pero no es porque falten recursos, lo que pasa es que está caro acceder a esos créditos porque venimos de un 2023 donde las tasas subieron de forma exponencial. Hoy tomar dinero, menor en Europa, cuesta el 10 % más traerlo acá, ponerlo en el balance del banco, es el 11 y 12 % del costo, cuando antes era dos, tres puntos menos. Pero la liquidez existe afuera, la gente está dispuesta a prestar a Ecuador, el banco es atractivo para los prestamistas internacionales, pero es un problema de costo y esa es la pelea, el reto es tratar de traer recursos a menor costo. Nosotros apuntamos a colocar este año unos $ 500 millones de crédito neto nuevo y si logramos levantar fondos externos más que el mercado interno se recupere algo, deberíamos superar la utilidad este año.

