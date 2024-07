Roberto Bigalli: “Unicomer busca crecer con el crédito directo digital”

La multinacional Unicomer, que en Ecuador aglutina marcas como Artefacta o RadioShack, lanza al mercado Emma, una plataforma regional que busca digitalizar y acelerar la emisión de crédito directo, como estrategia para estimular las ventas.

- ¿En qué consiste esta nueva plataforma?

- Como retail financiero hemos visto la oportunidad de dar un paso más en la forma en cómo entregamos el crédito directo. La idea es digitalizar este trámite para que nuestros clientes y de marcas asociadas a Unicomer, puedan hacerlo desde casa, de una forma ágil, fácil y ajustado a la necesidad que se tiene.

- ¿Cuántas empresas asociadas a ustedes utilizarán también esta plataforma?

- En total son cinco locales de Unicomers que ya tienen esta app como herramienta, pero también unas 20 marcas más asociadas, cuyos clientes podrán acceder a créditos a través de esta aplicación. La idea es que, con el tiempo, esta cadena de asociados, principalmente de líneas de hogar que van de la mano con nuestros negocios, pueda seguir creciendo y que esta plataforma se convierta en una vía para acceder a financiamiento de forma ágil. Ya está operativa, ya se la puede descargar. Hay que seguir los pasos de registros y hacer una verificación de datos con tecnología que hace que el proceso sea rápido y seguro. Tramitar el crédito no tarda más de 20 minutos.

- ¿Qué diferencias se marca con el crédito de consumo que hoy entrega un banco?

- La facilidad con la que obtienes el crédito, porque no se necesita ni garante, ni requisitos complejos que vayan más allá de no estar en la central de riesgo. Los montos que se den, dependen de la capacidad de pago del cliente, son montos que son de $ 2.000, $ 3.000, $ 5.000, a plazos de hasta 40 meses y bajo la tasa (15,6 %) referencial del Banco Central. A esto agregaremos planes convenientes, con descuento por pagos puntuales. Por ejemplo, tenemos un producto, que es un financiamiento de hasta 24 meses que, si me pagan al día, le devolvemos hasta $ 500.

- Este año, los bancos han restringido su crédito a clientes y negocios más pequeños, por temas de iliquidez y de riesgo. ¿Es la oportunidad que están viendo en el mercado?

Nosotros, como grupo, vamos a invertir $ 5 millones en 15 nuevas tiendas este año. Algunas ya han cambiado su concepto.

- Así es, la falta de iliquidez en el mercado es una de las principales dificultades que estamos viendo no solo en Ecuador, sino en otros países. Por otra parte, también vemos que muchos de nuestros clientes no tienen un trabajo, y por ende no tienen cómo demostrar ingresos, pero sabemos que es gente con potencial, que tiene una oportunidad de financiamiento. A ellos queremos llegar.

- ¿Qué espacios de financiamiento buscan cubrir?

- Siempre estamos buscando cómo ayudar a que la gente adquiera bienes y servicios, ya sea para consumo propio o para poder generar algún medio de trabajo. Queremos ser uno de los principales gestionadores de capital de trabajo. Hoy en día damos mucho crédito a los que compran una moto para trabajar con entregas a domicilio, por ejemplo. Solo el año pasado vendimos 198.531 unidades, eso fue un 5 % más que el 2022. Adicional a esto tenemos la línea de crédito para comercios más pequeños, donde financiamos congeladores, todo lo que es línea blanca para pequeños locales. Hay una demanda de capital de trabajo ahí, que aún hay que atender. Creemos que facilitar crédito hoy en día es un aporte directo a la sociedad y a nuestros clientes.

- ¿Y un medio para levantar las ventas, no? ¿Cómo ha sido este año para ustedes?

- Sí, se vive una época complicada, la situación económica está apremiando a muchos comercios, eso es una realidad. Pero al país también lo vemos con mucha esperanza, por eso como grupo no hemos dejado de invertir. Este año, no hemos parado de hacer esfuerzos fuertes para podernos sostener en el mercado. Creemos que en tiempos difíciles, también surgen oportunidades como esta.

- ¿Cuál es el nivel de inversión de Unicomer en el país?

- La inversión no solo está en la adopción de nuevas tecnologías. Hemos creado un nuevo concepto de tiendas, estamos incursionando en la línea de hogar en lugares como Salinas, vía a la costa, donde tenemos tiendas más grandes de lo normal. Estamos creciendo mucho en provincias, en tiendas de electrodomésticos tradicionales, pero con una imagen más renovada, lo mismo con las tiendas de motos. Este año estamos invirtiendo $ 5 millones para abrir 15 nuevas tiendas este año, esto sin tomar en cuenta inventarios.

