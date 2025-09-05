Riesgo país cae a 733 puntos: impacto en la economía e inversiones de Ecuador

Este indicador cerró en 733 puntos en la jornada del 4 de septiembre de 2025, informó el Banco Central del Ecuador

El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, influyó en el riesgo país (imagen referencial).

El riesgo país de Ecuador alcanzó este 4 de septiembre de 2025 su cifra más baja desde junio de 2021 (733 puntos). Este indicador se ubicó en 733 puntos, que significa también 16 puntos menos a la cifra del día anterior (749 unidades), según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

(Lea también | Ecuador y EE.UU. cerca de firmar un acuerdo comercial: sectores y productos que ganan)

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante un comunicado señaló que la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y sus anuncios de respaldo al Ecuador y la posibilidad de ampliar relaciones económicas, generó resultados inmediatos como la reducción del riesgo país.

Rubio expresó, entre otros temas, que Ecuador y Estados Unidos están “muy cerca de lograr un acuerdo comercial que será de mutuo beneficio para las dos economías”. También dijo que respaldará la gestión que permita el aumento de aprobación del aumento de $ 4.000 millones a $ 5.000 millones en el financiamiento que mantiene Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el desembolso pendiente de alrededor de $ 600 millones

Tras este encuentro, el indicador se ubicó en los 733 puntos, que es el valor más bajo en los “últimos tres años y medio”, enfatizó la entidad.

La Cartera de Estado recordó también que en noviembre de 2023, cuando el presidente Daniel Noboa inició su gestión, el riesgo país llegó a los 2.016 puntos, lo que significa que, hasta el momento, se han reducido 1.283 puntos.

“El Gobierno Nacional seguirá trabajando para reducir más este indicador, porque un menor riesgo país significa financiamiento más barato para el desarrollo del Ecuador, más inversiones, más generación de empleo y más estabilidad económica”, enfatizó el Ministerio de Economía y Finanzas.

Riesgo país: ¿Qué efectos tiene para Ecuador?

Ecuador: Inversión en barcazas de generación de energía supera los $ 268,2 millones Leer más

Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas, informó este 5 de septiembre de 2025 en una entrevista en radio Sucesos que el riesgo país actual evidencia cuánto confían los mercados en Ecuador. Esto, según la funcionaria, se traduce en condiciones para recibir inversión y no solo acceso a crédito porque que existe capacidad para el pago de obligaciones.

“Pasamos el umbral de los 750 y una vez que bajamos estamos en la banda donde está la mayoría de países (…) Cuando baja de 700 se genera otro tipo de confianza”, enfatizó la funcionaria.

Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, tiene una lectura distinta. Los 733 puntos básicos, si bien se trata de una cifra menor a la que se manejaba no es considerado todavía bajo. “Es un índice elevado, aunque está en mejores condiciones”

Ortiz recordó que en diciembre de 2017 durante el Gobierno del expresidente Lenín Moreno Ecuador llegó a tener un riesgo país de 470 puntos.

#COMUNICADO| Riesgo país se ubicó en 733 puntos, el valor más bajo en los últimos 3 años. pic.twitter.com/6ho5CulGJM — Economía Finanzas Ec (@FinanzasEc) September 5, 2025

Además, añadió que el indicador actual le “aporta poco” al Gobierno porque con esa cifra aún no es recomendable colocar bonos en el mercado internacional, debido a que podría tomar deuda con un interés del 11 %, que no resulta positivo. Para lograr mejores condiciones se requiere estar por debajo de los 400 puntos.

Sin embargo, el exministro de Economía y Finanzas indicó que si resultaría favorable si se mantiene el interés en retomar la venta del Banco del Pacífico. El sector privado podría también resultar beneficiado si requiere atraer capital para proyectos locales.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ