Remesas 2025: cómo afecta la crisis migratoria global a familias ecuatorianas

Policía de Estados Unidos detiene a migrantes latinoamericanos todos los días para deportarlos.

Las remesas que llegan a Ecuador, es decir, los envíos de dinero que realizan los migrantes ecuatorianos desde el extranjero a sus familias, representan alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano, siendo un motor clave para el consumo interno.

Te puede interesar Viajeros: qué sí y qué no pueden traer a Ecuador en tiempo de la peste porcina

De acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), en el primer semestre de este 2025, Ecuador recibió $3.724 millones en remesas, un incremento de 24% respecto al mismo periodo de 2024. Este aumento coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un reciente informe, menciona que el 68 % de las remesas de Ecuador provienen de Estados Unidos.

¿Adiós al musgo? La multa de $92.000 y 3 años de cárcel por extraerlo en Navidad Leer más

Entonces, ¿cómo está afectando la crisis migratoria global a familias ecuatorianas?

La crisis migratoria global introduce incertidumbre: las familias reciben más dinero en el corto plazo, aunque enfrentan riesgos por cambios en políticas migratorias y económicas internacionales.

Y es que las políticas antinmigrantes de Estados Unidos, el principal destino de los migrantes ecuatorianos, a criterio del Banco Central del Ecuador (BCE), han motivado a los migrantes a enviar mayores montos de dinero como medida preventiva ante la posible implementación de un impuesto a las remesas a partir de 2026 o a que puedan ser deportados.

El afecto psicológico

Las remesas sostienen gastos básicos como alimentación, salud y educación de muchas familias en Ecuador, y si las políticas migratorias se endurecen en 2026, podrían ver reducidos sus ingresos, por lo que la incertidumbre migratoria genera estrés en hogares dependientes de estos envíos.

El envío anticipado

La estrategia de envío anticipado de ahorros se refleja en el aumento del valor promedio por giro, que alcanzó los $ 335,1 en el primer trimestre, un incremento del 5,1% respecto al último trimestre de 2024. Paralelamente, el número de operaciones se redujo en 8,4%, lo que sugiere que los migrantes están enviando menos giros, pero con montos más elevados.

¿Cuáles son las políticas antinmigrantes que viven los migrantes en Estados Unidos?

La nueva administración en EE.UU. ha intensificado la expulsión de migrantes indocumentados, lo que incluye a miles de ecuatorianos en deportaciones masivas.

Comunidades ecuatorianas en EE.UU. han reportado miedo y aislamiento, evitando salir de casa salvo para trabajar o llevar a sus hijos a la escuela.

Ante las restricciones, algunos ecuatorianos recurren a rutas ilegales y coyoteros, aumentando la vulnerabilidad.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!