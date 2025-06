¿Qué recursos legales hay en Ecuador para defenderse de un embargo?

El embargo es una medida legal que puede afectar el patrimonio de una persona cuando existe una deuda impaga. En Ecuador, este procedimiento está regulado por el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y puede ser ordenado por un juez o autoridad competente para garantizar el cumplimiento de una obligación financiera.

Sin embargo, surge la duda de si los deudores cuentan con herramientas legales para defenderse y evitar la pérdida de sus bienes, ya sea frente a deudas con entidades públicas o privadas. El embargo es una de las medidas que más preocupación genera, pues puede derivar en la pérdida de bienes de alto valor para quienes enfrentan dificultades económicas.

¿Puedo defenderme legalmente durante un embargo?

En el caso de la empresa privada, el embargo es una medida que se aplica casi al final de un proceso judicial donde el deudor no ha pagado a la institución demandante y por lo general no se ha llegado a un acuerdo. El abogado financiero Adrián Ozaeta explica que en estos casos no existen medidas que puedan impedir el embargo de una propiedad, sin embargo, la persona afectada puede acercarse a la institución o hablar con los representantes de esta para llegar a un acuerdo.

El acuerdo no significa que se vaya a quitar el embargo, solo detiene el proceso para no llegar al remate del bien. La mayoría de las instituciones mantiene esta medida por seguridad, con eso buscan que el deudor garantice el pago de su deuda. Cuando el monto que se debe esté cancelado, las medidas aplicadas son eliminadas, pero no antes.

Por otra parte, si la deuda fue con una institución pública, el embargo es una de las medidas cautelares que se aplican de manera inmediata. A diferencia de la empresa privada que necesita una sentencia y el mandamiento de ejecución, aquí el proceso entra directamente en la llamada ‘fase de ejecución de coactiva’.

¿Los bienes hipotecados se pueden embargar?

Hay situaciones donde los bienes que posee el deudor están hipotecados por otra institución, en estos casos no se pueden embargar. Además de la hipoteca, un bien que esté en un fideicomiso o se encuentre en un patrimonio familiar no puede ser embargada.

Un ejemplo son las propiedades adquiridas con préstamos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tienen restricciones en cuanto a su embargo. Estas solo pueden ser afectadas si la deuda está relacionada con el crédito otorgado por el IESS.

Qué hacer en caso de tener un crédito hipotecario

Con el crédito hipotecario realizado a través de una empresa privada sí existe una forma en la cual se puede anular el embargo de un bien. Si bien en su proceso pueden embargar desde que se pone la demanda contra el deudor, lo que se puede hacer en estos casos es revisar si hay algún error en el título de crédito como la falta una tabla de amortización o firmas incompletas.

Si existe alguna irregularidad, el deudor debe responder a la demanda presentada por la institución financiera, exponiendo dichos errores, solicitando que se rechace la demanda y pidiendo el levantamiento del embargo.

