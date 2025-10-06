Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Proecuador y propanamá
Proecuador y Propanamá firman un acuerdo de colboración.Cortesía

Proecuador y Propanamá firman un acuerdo para impulsar comercio

Habrá colaboración entre otros sectores en la agroindustria y logística

Proecuador y Propanamá suscribieron un acuerdo de colaboración que busca fortalecer la cooperación empresarial, fomentar la inversión y generar nuevas oportunidades de negocio entre ambos países.

Te invito a leer: Expoflores denuncia toma de fincas florícolas en Cotacachi en medio de protestas

En el documento se establece un marco de colaboración para sectores estratégicos como agroindustria, manufactura, logística, inversión forestal y economía verde.

El acuerdo va a permitir la creación de redes de contacto entre empresas, gremios y emprendedores de Ecuador y Panamá. Permitirá la organización de eventos que faciliten inversiones y exportaciones.

También va a facilitar programas conjuntos de inversión e incluso un flujo continuo de datos económicos, estadísticos y reglamentarios para apoyar decisiones estratégicas.

Ecuador exportó a Panamá de enero a julio de 2025 más de 3.971,5 millones de dólares, mientras que las importaciones suman 49,2 millones de dólares, según el Banco Central de Ecuador.

RELACIONADAS

Habrá seguimiento y resultados medibles

Cada seis meses, Proecuador y Propanamá evaluarán indicadores de desempeño como el número de empresas beneficiadas, el monto de inversiones generadas y la cantidad de eventos realizados, asegurando resultados concretos y medibles para empresarios y emprendedores.

Devolución del IVA

Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha

Leer más

Carolina Maldonado, Directora Ejecutiva de Proecuador, destacó: “Este acuerdo abre un abanico de oportunidades para nuestras empresas y emprendedores, promoviendo el crecimiento económico y la integración regional entre Ecuador y Panamá.”

El convenio fortalece la cooperación bilateral, fomenta la inversión sostenible, impulsa el desarrollo de sectores estratégicos y crea un marco de colaboración que beneficia directamente a las comunidades empresariales de ambos países.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Así se prepara Quito ante la inminente llegada de las movilizaciones

  2. Trabajo en Quito: feria laboral ofrece 2.000 plazas por Navidad

  3. Habeas corpus: 10 detenidos de Otavalo serán trasladados a la cárcel de Ibarra

  4. Superluna del Cazador iluminará Ecuador: cuándo y dónde observarla mejor

  5. Proecuador y Propanamá firman un acuerdo para impulsar comercio

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  2. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  5. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

Te recomendamos