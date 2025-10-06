Proecuador y Propanamá firman un acuerdo para impulsar comercio

Habrá colaboración entre otros sectores en la agroindustria y logística

Proecuador y Propanamá suscribieron un acuerdo de colaboración que busca fortalecer la cooperación empresarial, fomentar la inversión y generar nuevas oportunidades de negocio entre ambos países.

Te invito a leer: Expoflores denuncia toma de fincas florícolas en Cotacachi en medio de protestas

En el documento se establece un marco de colaboración para sectores estratégicos como agroindustria, manufactura, logística, inversión forestal y economía verde.

El acuerdo va a permitir la creación de redes de contacto entre empresas, gremios y emprendedores de Ecuador y Panamá. Permitirá la organización de eventos que faciliten inversiones y exportaciones.

También va a facilitar programas conjuntos de inversión e incluso un flujo continuo de datos económicos, estadísticos y reglamentarios para apoyar decisiones estratégicas.

Ecuador exportó a Panamá de enero a julio de 2025 más de 3.971,5 millones de dólares, mientras que las importaciones suman 49,2 millones de dólares, según el Banco Central de Ecuador.

Habrá seguimiento y resultados medibles

Cada seis meses, Proecuador y Propanamá evaluarán indicadores de desempeño como el número de empresas beneficiadas, el monto de inversiones generadas y la cantidad de eventos realizados, asegurando resultados concretos y medibles para empresarios y emprendedores.

Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha Leer más

Carolina Maldonado, Directora Ejecutiva de Proecuador, destacó: “Este acuerdo abre un abanico de oportunidades para nuestras empresas y emprendedores, promoviendo el crecimiento económico y la integración regional entre Ecuador y Panamá.”

El convenio fortalece la cooperación bilateral, fomenta la inversión sostenible, impulsa el desarrollo de sectores estratégicos y crea un marco de colaboración que beneficia directamente a las comunidades empresariales de ambos países.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ