Producción impulsa una 'Estrategia' para eliminar las restricciones a la inversión

El ministro de Producción en el evento de anuncio de la Estrategia de Desarrollo Productivo.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, anunció la construcción de la ‘Estrategia de Desarrollo Productivo y Política de Competitividad del Ecuador’, enfocada a eliminar restricciones que limitan la inversión y que mejore la competitividad del sector productivo del país.

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La estrategia que, según dicha cartera de Estado, elevará una producción basada en la sostenibilidad, la innovación y la diversificación, tiene como objetivo incrementar las exportaciones y generar empleo.

Esta iniciativa, mencionó el Ministerio en un comunicado, se desarrollará tras reuniones del Gobierno con gremios, empresarios, academia y autoridades locales, además de recorridos por el país, con el objetivo de recoger insumos desde la realidad productiva de cada territorio.

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La estrategia cuenta con la asistencia técnica del Growth Lab de Harvard durante un período de tres años. Además, incluye el acompañamiento y cooperación técnica de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que respalda su ejecución mediante un Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable.

“El proceso contempla la articulación con todas las instituciones del Gobierno Nacional, así como con actores clave del ecosistema productivo, con el fin de asegurar una construcción integral, coordinada y alineada a las prioridades del país”, aseguró el Ministerio en su anuncio.

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Diversificación productiva y crecimiento económico

En su primera fase, detallan sus impulsores, la estrategia priorizará la identificación de oportunidades de diversificación productiva y crecimiento económico, así como el análisis de las capacidades existentes, con énfasis en sectores de mayor complejidad y valor agregado. De igual forma, se examinarán las principales restricciones que limitan la inversión y la productividad, incluyendo barreras institucionales, normativas y regulatorias.

El proceso permitirá definir lineamientos y recomendaciones de política pública orientadas a facilitar el desarrollo de sectores con alto potencial de transformación productiva. También buscar fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de las entidades vinculadas mediante la transferencia de metodologías y conocimiento especializado, sobre la base de un diagnóstico claro que reconoce los desafíos que enfrenta el país debido a la limitada diversificación de su estructura productiva y exportadora, actualmente concentrada en bienes primarios y de baja complejidad.

“La estrategia busca sentar las bases para una transformación estructural que impulse sectores de mayor productividad y fortalezca la competitividad del Ecuador en los mercados internacionales”, destaca el Gobierno.

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