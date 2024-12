Proceso de devolución del IVA a adultos mayores: ¿Cómo avanza la gestión del SRI?

El Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene pendiente los pagos por devolución de IVA a los adultos mayores que presentaron la solicitud, para este pago, desde el mes de octubre de este año 2024. Pues según el director de esa entidad tributaria, Damián Larco, el pago a esta población vulnerable se hace con un retraso de tres meses, por lo que en este mes de diciembre se apunta a pagar la devolución de los adultos mayores que presentaron en septiembre la solicitud.

La deuda por devolución del IVA a adultos mayores aún está en los $60 millones aproximadamente y el SRI espera cubrir las solicitudes presentadas este año, hasta inicios del próximo, hasta marzo más o menos, teniendo en cuenta el retraso de los tres meses, que, según Larco, ha dependido de la asignación de presupuesto desde el Ministerio de Finanzas.

Los desembolsos no son completos

No obstante, si bien los adultos mayores, cuyas solicitudes ingresaron en agosto y septiembre, están recibiendo este mes de diciembre sus pagos, esos desembolsos no son completos, como les corresponde, según indica a EXPRESO el contador Lenín Mora, quien brinda el servicio de contabilidad a decenas de estos usuarios. “Bajo la experiencia con mis clientes puedo asegurar que sí se está pagando, pero no lo completo”, detalla.

Por su parte, el SRI, también en voz de su director, ha mencionado en entrevistas radiales que el retraso de los pagos que esperan cada vez sea menos de tres meses, se ha dado debido a que Finanzas ha tenido que hacer varias asignaciones a sectores empeorados por la crisis de seguridad y la crisis energética.

Larco detalló que por ello es importante “seguir manteniendo el IVA al 15%” para el próximo año 2025, para así seguir obteniendo los recursos suficientes y tener más dinero para ponerse al día en los pagos obligatorios que el SRI debe hacer, como es la devolución a los adultos mayores.

