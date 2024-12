Estafa a jubilados: denuncian suplantación de identidad en préstamos quirografarios

Al menos unos 60 jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad (IESS) se concentraron este 10 de diciembre en las afueras de la Caja del Seguro, en el centro de Guayaquil, para reclamar por el descuento mensual a su jubilación que les hace esa entidad, como cobro de préstamos quirografarios que jamás han hecho.

Te puede interesar Fin de los apagones en Ecuador: Alivio ciudadano tras anuncio de Daniel Noboa

Los adultos mayores, con denuncias en mano, aseguran que han sido víctimas de la suplantación de identidad, estafa a través de la cual personas inescrupulosas han hecho, bajo su nombre y claves de IESS, préstamos de hasta $ 30.000.

Registro Oficial dice que no es dirimente en polémica por Ley Antipillos Leer más

“Me hicieron un préstamo quirografario de $ 30.550 que nunca solicité. Supuestamente alteraron mi clave, correo electrónico y crearon una cuenta a mi nombre para sacar el dinero. Como la solicitud de los préstamos se hace en línea, no me di cuenta. Me doy cuenta cuando empiezo a ver que me descuentan de mi jubilación $ 600 cada mes, que es casi todo. Le reclamo al IESS y me dicen que mientras investigan, tienen que seguir descontándome”, menciona indignado a EXPRESO Bolívar Potes Duque, maestro jubilado, uno de los perjudicados.

Su caso no es aislado, pues de lo que se contabiliza, hay al menos 20 adultos mayores perjudicados que se han dado cuenta de esta estafa y a los que el IESS o su banco, BIESS, hasta ahora no les ha dado una solución, ni les ha dejado de descontar su pensión.

Esther García, directora provincial del IESS en Guayas, mencionó que la institución ha recibido desde noviembre pasado solo 3 de esos casos, que ha hecho su propia denuncia ante la Fiscalía pero que “hasta que la Fiscalía no resuelva, no se puede suspender el crédito”, es decir, los descuentos mensuales a las víctimas continuarán y aún no hay fecha de solución.

¿TE GUSTA EXPRESO? SUSCRÍIBETE AQUÍ