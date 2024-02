El presidente de México rechaza que el Gobierno recompre la telefónica Telmex

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que el Gobierno recompre Teléfonos de México (Telmex) después de que el magnate Carlos Slim, quien adquirió la antigua empresa del Estado en 1990, reconoció que "ya no es negocio".

"No, no, no, para nada. Y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos los empresarios", contestó el mandatario a preguntas de los medios en su conferencia matutina.

López Obrador se refirió a las declaraciones de Slim, quien el lunes ofreció una rueda de prensa para declarar que "Telmex ya no sigue siendo un negocio" y "está en números rojos desde hace 10 años".

Analistas atribuyen la fortuna de Slim, el hombre más rico de México y el octavo más acaudalado del mundo, según Forbes, a su adquisición de Telmex en 1990, cuando la compañía telefónica del Estado se privatizó bajo el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Aunque antes López Obrador y Slim han intercambiado críticas por esta privatización y otros desacuerdos de posturas políticas, ahora el presidente elogió sus habilidades empresariales.

"Si él, repito, ha incrementado su fortuna es porque es un buen empresario y, además, porque dinero llama a dinero", comentó el mandatario.

En su conferencia, el empresario rechazó las acusaciones sobre que ha recibido favoritismo del Gobierno de López Obrador, como en la construcción de un tramo del Tren Maya.

Sin referirse a esto en concreto, el presidente argumentó que las ganancias de Slim y de otros empresarios durante su Gobierno (2018-2024) muestran que su modelo económico funciona.

"Ya he dicho varias veces que cuando la milpa (la cosecha de maíz) se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Por eso, ellos (los empresarios) están constatando que funciona nuestro modelo económico, lo que llamamos el humanismo mexicano, que es único", sostuvo.

