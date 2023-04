Los precios de los granos de la fanesca resisten a las lluvias

En el mercado de Sauces IX se ven decenas de clientes comprando los ingredientes para la fanesca. Tienen el alivio de que el precio de los alimentos no se disparó como consecuencia de la lluvia, ni se abusa por la alta demanda.

En este mercado, que está ubicado al norte de Guayaquil y es uno de los referentes de la ciudad, los precios de los ingredientes de la fanesca son razonables: la libra de los cocinados está a 1,25 dólares. Las fundas de fréjol tierno, habas, choclo, etc. para preparar, que son de algo más de media libra, se venden a 1 dólar. La mitad de esa funda está a 0,50 dólares.

Incluso la libra del bacalao en este mercado se vende a 6 dólares. “Este año llegó más pescado y por eso bajó un dólar la libra”, comenta el comerciante Marco Guananga.

Aunque los vendedores de este mercado resaltan que también hay una diferencia en el volumen de compra. Guananga adquirió 20 quintales del producto y eso le permite vender a 6 dólares la libra del bacalao. En otros lugares, como en la Sexta y Cuenca, la libra de bacalao está a 8 dólares.

“Aquí tenemos más de 50 años vendiendo el verdadero bacalao de Galápagos. En la Sexta y Cuenca se vende desde 1950. Este año para mí es diferente porque en el 2022 falleció mi esposo y ahora no es lo mismo. Compré tan solo seis quintales y, claro, mientras menos se adquiere, menor es el descuento del mayorista para el comerciante”, explica Marcela Villagrán.

No encontré el bacalao de Galápagos en los supermercados, por eso vine al mercado. Ahora me apoyo de los que saben para que no me den otro pez. Mónica Núñez,



cliente

En el caso de los supermercados de Guayaquil, la funda del tipo bacalao está a 8 dólares la libra y el bacalao de Galápagos a 10 dólares la libra.

Pese a esta diferencia de valores, los clientes consultados indicaron que no han encontrado los precios por las ‘nubes’, como temían que sucediera a consecuencia de las lluvias y carreteras dañadas. “Estoy gastando casi lo mismo que el año pasado. Al menos este jueves que estoy comprando están justos los precios. Destiné 30 dólares y sí me alcanzaron para comprar granos y dos libras de bacalao”, dice Sonia Yépez.

Granos. En el mercado de Sauces IX venden también los granos cocinados. Alex Lima

El zapallo mediano en el mercado se vende a 3 dólares y en el supermercado los 830 gramos cuestan 0,55 dólares. Los 1.000 gramos de sambo cuestan 0,60 dólares. El atado de verdura está a 2 dólares. Las diferentes hierbas que lleva el plato se venden desde 0,25 dólares y el pedazo de palmito se lo adquiere desde los 0,50 dólares.

En el recorrido se vio a clientes que comentaban que ya no habían encontrado el bacalao de Galápagos en el supermercado y por eso estaban comprando en el mercado. Pero dudaban antes de comprar, tenían el temor de que el comerciante les diera otro tipo de pescado que no fuera el típico que lleva la fanesca.

“He recorrido los supermercados y no he encontrado el bacalao de Galápagos. Ahora estoy en el mercado para comprar, pero necesito que alguien que sepa me ayude para hacer una buena compra”, indica Mónica Núñez.

En el recorrido, el equipo de Diario EXPRESO observa que hay varias personas que preguntaban cómo reconocer el bacalao. Así que se le planteó la misma interrogante a la chef y directora de la Escuela Culinaria de las América, Alexandra Martillo. Ella indica que el color de la carne es entre blanco y aperlado, un poco opaco por el proceso del salado. La carne es firme y no se deshace, porque su fibra es gruesa.

“La piel es negra y también se distingue por la forma de la cara del pez, que se puede ver en internet”, detalla Guananga.

Humitas. Varios puestos en el mercado ofrecen el choclo molido. La libra la venden a 1 dólar y si se compran más de tres libras, el comerciante da ‘de yapa’ las hojas de las mazorcas. Alex Lima

En los mercados los clientes además buscaban comprar el choclo molido para preparar las humitas, que también son parte de la tradición gastronómica por Semana Santa.

La libra del choclo molido, así mismo, mantiene el precio del año pasado: 1 dólar. A partir de las tres libras, el comerciante entrega las hojas de la mazorca.

La libra de queso para las humitas se encuentra desde los 3 dólares. El precio se eleva si se seleccionan los quesos maduros.

Aunque los valores en forma general se mantienen, las autoridades han anunciado que estarán atentos a que este Viernes Santos no se incrementen los costos de los alimentos.