"No es justo que en el país circulen autos Lamborghini a diésel subsidiado"

Con un clamor urgente a revisar (eliminar o ficalizar) el subisidio a los combustibles en Ecuador, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, inauguró el encuentro Ecuador Carbon Forum, que por primera vez se realizó en el país con el fin de buscar soluciones y generar estrategias para combatir el cambio climático.

Con la participación de 48 ponentes de ocho países y de 38 instituciones públicas, el encuentro, en su primera jornada, se centró principalmente en analizar el mercado mundial del carbono y las oportunidades para el Ecuador. Según Ciro Calderón, consultor Senior de la firma Forest Trends – Ecosystem Marketplace, el mercado voluntario de carbono movilizó $ 1.900 millones, un salto exponencial desde los alrededor de $ 500 millones de inicios de siglo.

“Los créditos de proyectos de carbono basados en la naturaleza impulsan este crecimiento”. Una cifra a la que Helisa Schneider, investigadora y asesora en sustentabilidad y cambio climático añade: “Hasta marzo de 2023, habían sido implementadas 75 iniciativas de precificación (impuestos sobre el carbono y comercio de emisiones) entre las grandes economías. Estas cubrieron un 23% de las emisiones, algo positivo, ya que en 2020 sumaban 58 que cubrían el 15%”.

De la parte nacional, el Ministro expresó su gran preocupación por el subsidio a los combustibles, calificando a los ecuatorianos como víctimas del síndrome del “elefante en el cuarto; todos saben que está ahí, pero no quieren reconocerlo. Es un problema muy serio. Hay que desincentivar el uso de combustibles fósiles. No es justo que circulen autos Lamborghini a diésel. No se puede postergar más la decisión sobre estos subsidios”.

Para sostener esto, el funcionario enumeró algunas cifras, entre ellas que en los últimos tres años el país ha destinado $ 20.000 millones para la importación de combustibles. “Producimos 480.000 barriles por día. Consumimos 280.000 barriles por día. Importamos USD 7.500 millones anuales en combustibles”.

Pese a ello, Santos Alvite fue optimista por el proceso de cambio hacia energías alternativas y anunció que en los próximos días se incorporarán 500 MW más al sistema, con este tipo de generación más limpia.

