Los posibles apagones encienden las alarmas del sector productivo

Aún no hay certezas. El Gobierno no logra descartar del todo que no habrá apagones o cortes de luz en los próximos días tras la declaratoria de emergencia del sector eléctrico.

Según el Ministerio de Energía y Minas, el objetivo de la medida es acelerar procesos de contratación de energía y optimizar los recursos de las empresas eléctricas del país.

La cartera de Estado ha señalado que Ecuador enfrenta bajos caudales en los afluentes en la zona amazónica, y un retraso de las lluvias en la zona occidental, por el impacto del Fenómeno El Niño. A esto se suma la limitación en la venta de energía por parte de Colombia y un considerable incremento en su costo.

En ese contexto, el Gobierno no ha logrado descartar del todo posibles racionamientos. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró a EXPRESO que el Gobierno ha tomado las medidas para evitar los cortes de luz y que han comunicado del problema al presidente electo, Daniel Noboa. Al consultarle sobre si habrá o no cortes de luz señaló: “esperemos que no se dé y si se da que no genere un impacto”.

En ese contexto, el sector empresarial está alerta frente a posibles cortes de luz, los cuales puedan afectar su trabajo. “Cualquier incremento en los costos, cualquier corte o cualquier deficiencia relacionada con este servicio básico afectaría gravemente la producción en todos los sectores”, aseguró Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

¿Qué sectores puede ser los más afectados de haber racionamientos? Uquillas señala que todos porque puede interrumpir actividades en toda la cadena de suministro del sector empresarial del país.

Para Hugo Arcos, jefe del Departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), uno de los sectores que más pueden vese afectados, en caso de racionamientos, es el comercial, específicamente negocios como restaurantes. Asimismo, plantas industriales pueden verse afectadas, señaló el experto.

En ese contexto, restaurantes ya están atentos ante posibles cortes de luz, aseguró Leandro Buratovich, presidente de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi) y propietario de Sur Parrilla Gourmet, decidió invertir en una planta de luz ante posibles cortes de energía. “Hay muchos restaurantes que van a invertir en planta eléctrica”, dijo Buratovich.

Otra de las preocupaciones es un posible incremento de las planillas de luz ante la compra de energía de Colombia más cara, como anunció el Gobierno. “Nos tocará reducir los márgenes de ganancia”, dijo el representante de los propietarios de los restaurantes.

Otro de los problemas que también debería prever el Gobierno, señaló Arcos, es la inseguridad. Si ya hay cortes en la noche, la situación puede ser un ingrediente adiciona para agravar el problema, comentó el especialista.

Ayer, se tenía previsto que las empresas distribuidoras de energía eléctrica abran las ofertas para contratar energía de emergencia para evitar los cortes. Se espera que los acuerdos se cierren la próxima semana.

