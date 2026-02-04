Portovelo protestó por el cierre de las plantas de beneficio minero

Según la alcaldía de ese cantón, el 90 % de la población depende de la minería

Cientos de personas protestaron este 4 de febrero de 2026 en Portovelo, en la provincia de El Oro, por el cierre indefinido de 80 plantas de beneficio minero. En el plantón que inició en la mañana participaron dueños de las plantas, trabajadores y las autoridades locales.

El pasado 2 de febrero, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) ejecutó la suspensión del funcionamiento de estas plantas que procesan material mineral en la provincia de El Oro, principalmente por motivos ambientales y de control frente a la minería ilegal. La decisión que fue anunciada por la ministra de esa cartera de Estado, Inés Manzano, forma parte de una resolución estatal para frenar daños graves al medio ambiente en dicha provincia, en Loja y también en Napo.

Durante el plantón, los protestantes pedían al Gobierno que revise la decisión y dialogue con los empresarios de las plantas para buscar otras soluciones, ya que la medida afecta la economía de cientos de familias que viven de la minería en ese cantón. Una de las principales voces de la protesta fue la alcaldesa de la localidad, Yulissa Aguilar.

“Sí se paraliza la minería en Portovelo, se paraliza nuestra ciudad. Estamos defendiendo las fuentes de trabajo de los portovelenses, porque en Portovelo el 90% de la gente depende directa o indirectamente de la minería”, mencionó Aguilar un video publicado en sus redes sociales, donde se muestra acompañada de trabajadores y dueños de plantas.

En Portovelo, el Gobierno suspendió las actividades de 80 plantas de beneficio, de las que asegura la alcaldesa, depende la población local y de otras zonas aledañas.

Según la Asociación de propietarios de plantas de beneficio, fundición y refinación de sustancias minerales de la provincia de El Oro, el plantón es parte de las medidas de rechazo de las “mineras legales” que operan en esa zona del país. También piden, a través de un comunicado, la instalación de mesas técnicas con el Gobierno.

Las consecuencias del funcionamiento de las plantas

La ministra Inés Manzano había señalado que la suspensión de las plantas en esa localidad se dio tras la verificación de la alta contaminación de los ríos Calera y Amarillo y porque ciertas plantas tienen emisarios irregulares que descargan en esos torrentes.

De acuerdo con el Gobierno, las pruebas técnicas reportaron la presencia de metales pesados como cianuro, arsénico, plomo, cobre y cadmio en concentraciones por encima de los límites permitidos por la normativa ambiental en esa zona, lo que representa un riesgo tanto para los ecosistemas como para la salud pública y el acceso al agua potable de las comunidades locales.

Tras el plantón, el viceministerio del MAE propuso a los propietarios de las plantas una reunión con la ministra Manzano para el próximo martes 10 de febrero, para escuchar las propuestas de los afectados.

