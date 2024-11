Polcom indemnizará a afectados de hostigamientos por cobros

Polcom ha sido una de las empresas señaladas por las supuestas malas prácticas que ejerce a la hora de realizar los cobros a sus clientes. Tras las denuncias, publicadas en días pasados por EXPRESO, la firma admite que se han cometido irregularidades, pero aclara que eso no responde a una política general de la compañía. Para quienes se hayan sentido afectados, ofrece dar compensaciones.

El hostigamiento por cobros, vetado y sancionado en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, es una mala práctica que no ha cesado en el mercado. Los métodos ya no solo incluyen llamadas telefónicas fuera de horario de oficina y fines de semana, sino notificaciones masivas que violan la privacidad de las personas, porque estas son enviadas, a través de correos electrónicos a familias, jefes y compañeros de trabajo, que no tienen relación directa con la deuda.

Santiago Serrano, director Financiero de la firma, en una conversación con este Diario, admite que este último método coercitivo ha sido empleado, pero aclara que se trata de casos puntuales.

"No es una política de la empresa. Con nosotros trabajan unas 60 personas que son capacitadas en cobros, según lo que estipulan las leyes...Lo que hemos tenido son casos puntuales. Un par de empleados que no respetaron la norma, que se pasaron de la raya mandando correos masivos de manera absurda, no correcta", dice.

Serrano asegura que ha instruido a su personal, no seguir aplicando estas formas de cobranza que son penalizadas por la ley, con una multa que va de 1 a 10 Salarios Básicos Unificados (SBU). Y que en caso de reincidencia, puede llegar al doble; es decir hasta 20 salarios básicos, un poco más de $ 9.000.

Serrano sostuvo además que ha restringido el uso de la base de datos con la que normalmente cuenta la empresa para realizar sus cobros. "Tenemos un sistema que nos ayuda a hacer nuestro trabajo, pero para evitar que alguien vuelva a equivocarse, ya lo hemos limitado. Se les ha quitado el acceso a los correos y teléfonos de todas las personas, que no están relacionadas con las deudas en firme. No tienen acceso a una búsqueda ampliada. No queremos molestar a nadie, nuestro fin es cobrar y queremos que el deudor sepa que tiene un pendiente, que lo reconozca y que tiene facilidades para pagar", dijo.

El abuso de cobros será compensado

Al ser consultado sobre si se resarcirá posibles daños a la imagen de sus clientes, señala que como empresa están dispuesto a hacerlo. "si hay algún cliente que se ha sentido mal y que podemos compensar, lo haremos, que nos contacten. Una opción es bajar su deuda, condenar un poco la deuda y resolver el problema. Tenemos una base de datos donde podemos verificar si hubo un abuso o no por parte del gestor".

Polcom es una empresa que opera desde Cuenca, desde hace casi 10 años, tiempo en el que han venido atendiendo a unos 100.000 clientes. El 70 % de esa cartera viene del servicio de cobranza que Polcom ofrece a otras empresas, y el 30 % por la compra de carteras vencidas.

La política de Polcom, aclara Serrano, siempre han estado enmarcada en el respeto a los clientes. "A cada uno buscamos darles diferentes facilidades de pago. Nosotros nunca hacemos refinanciamiento de deuda, solo cobramos el capital que nos da el banco, jamás cobramos ni intereses de mora, tampoco los gastos de cobranza que estipula la parte legal".

