¿Plátano ecuatoriano exportado está siendo devuelto por mala calidad?

La calidad del plátano verde que exporta Ecuador se ha deteriorado significativamente y ya hay consecuencias en los mercados internacionales. Aunque no se trata de un rechazo masivo, exportadores confirman que entre el 20 % y el 30 % de los contenedores que salen semanalmente —entre 200 y 250— están llegando a destino con problemas graves: fruta demasiado madura o dañada, dijo a Diario EXPRESO Eduardo Manrique, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Plátano del Ecuador (Asoexpla).

El margen de tolerancia en el comercio exterior para este tipo de producto fresco suele ser del 3 % al 5 %, pero hoy, en algunos casos, la fruta llega con más del 30 % en mal estado, reiteró. ¿El resultado? Cancelación de contratos, reclamos, pérdida de pedidos y, peor aún, pérdida de mercados.

¿Qué está pasando?

“Esto no es solamente por el moko”, aclara Manrique del sector exportador. El moko, una bacteria que afecta las musáceas, ha estado presente en Ecuador por más de una década. Pero es solo una pieza del rompecabezas. A ello se suma la sigatoka, otras enfermedades, las inundaciones del último invierno, el exceso de lluvias, los fuertes vientos, la falta de sol en zonas productivas… y un factor clave: la falta de tecnificación.

La diferencia entre el plátano y el banano es sustancial. Mientras el segundo cuenta con cultivos tecnificados y grandes extensiones manejadas por empresas consolidadas, el plátano es producido en su mayoría por pequeños agricultores con una o dos hectáreas, sin sistemas de riego, sin ciclos de fumigación, sin acceso a crédito ni conocimientos técnicos. La productividad es baja y la fruta no alcanza los estándares requeridos por el comercio internacional.

El impacto ya se siente

Cada vez más compradores internacionales reclaman por la calidad del producto. Algunos ya han cancelado pedidos o han detenido contratos. “Perder un cliente es muy fácil si la calidad se ve comprometida”, lamenta Manrique. Agrega que competir no es sencillo: países como Guatemala, Colombia, Honduras, Perú y Costa Rica también exportan plátano, y lo hacen con más tecnología, mejor infraestructura y mayor apoyo estatal.

- ¿Hay solución?

- Sí, pero no inmediata.

Desde el sector exportador se plantean cuatro acciones urgentes al Gobierno:

Un levantamiento técnico nacional: un catastro que identifique cuántas hectáreas hay, dónde están, qué problemas enfrentan.

Un plan de incentivos para recuperar áreas productivas, estabilizar la oferta y frenar la reconversión a otros cultivos.

Líneas de crédito diferenciadas, pensadas especialmente para pequeños y medianos productores, con plazos de al menos 10 años y tasas accesibles.

Autorización de nuevas siembras bajo criterios técnicos, lo que implica revisar la normativa actual que impide ampliar el área cultivada.

“Necesitamos tecnificar, pero no solo sembrar más. Hay que sembrar bien”, dice Manrique. Tecnificar implica instalar riego, cumplir medidas de bioseguridad, usar bioestimulantes, obtener certificaciones, cumplir buenas prácticas agrícolas. Y todo eso cuesta dinero, planificación y acompañamiento técnico. Actualmente, los créditos para plataneros no superan los 5.000 dólares y se otorgan a cinco años. No alcanza.

El plátano ha crecido, pero sigue siendo vulnerable

En los últimos cinco años, el consumo interno per cápita subió de 30 a 40 kilos. La agroindustria local creció. Las exportaciones también aumentaron, tanto de fresco como de procesado. Ecuador ya es el segundo exportador mundial de plátano, pero sin políticas públicas adecuadas, ese avance corre peligro.

“No hemos cerrado mercados gracias al esfuerzo del sector privado”, explica la vocera, “pero esto ya nos sobrepasa. El plátano es nuestro oro verde, lo consume todo el país, genera empleo y demanda en agroindustria, en exportación y en el mercado local. Si no actuamos ahora, lo perderemos todo”, destaca Manrique.

Al momento se mantienen las reuniones entre exportadores, productores y autoridades, se espera que en un mediano tiempo se pueda superar en parte el problema y partir de ello no desmayar en el trabajo para que el sector siga creciendo.

