La plataforma Crypto.com recorta el 20% de plantilla tras el colapso de FTX

La casa de cambio de criptomonedas Crypto.com, con sede en Singapur, anunció este viernes 13 de enero de 2023 que va a reducir el 20 por ciento de su plantilla mundial, en medio de la turbulencias que sacuden a la industria a raíz del colapso de la plataforma FTX el pasado año.

"Hoy hemos tomado la difícil decisión de reducir nuestra plantilla global aproximadamente un 20 por ciento", dice el fundador de la compañía, Kris Marszalek, en un comunicado divulgado este 13 de enero, añadiendo que el "personal impactado" ya ha sido notificado.

Marszalek afirma que la decisión "no está en ningún caso relacionada con nuestros resultados", especificando que suman más de 70 millones de usuarios en todo el mundo y mantienen "un balance de cuentas fuerte", sino que es debida a los "reveses económicos actuales" y a los "impredecibles eventos de nuestra industria".

En concreto, alude al colapso de FTX el pasado noviembre, cuyo fundador, Sam Bankman-Fried, se encuentra a la espera de un juicio por fraude en su contra, previsto para octubre.

La bancarrota de la plataforma, que llegó a tener una valoración de 32.000 millones de dólares, "ha dañado significativamente la confianza en nuestra industria", expone el director de Crypto.com, que ya despidió al 5 por ciento de la plantilla en julio.

Una reducción que entonces, afirma, sirvió para "capear el bajón macroeconómico", pero no para afrontar "el reciente colapso de FTX".

La decisión actual responde, asegura, "a una gestión financiera prudente" y al objetivo de "posicionar a la compañía para el éxito a largo plazo".

Crypto.com se suma a otras compañías del sector de las criptomonedas que han optado por llevar a cabo reducciones de plantilla tras la estrepitosa caída de FTX, entre ellas Coinbase Global, que el 10 de enero anunció el recorte de 950 empleos, también el 20 por ciento de su plantilla.

Mientras, Sam Bankman-Fried lanzó este 12 de enero un blog cuyo primera publicación usó para defender su gestión al frente de la firma: "No robé fondos y ciertamente no me guardé miles de millones", señaló el joven de 30 años, acusado por las autoridades de Estados Unidos de múltiples delitos.

Bankman-Fried volvió a insistir en su blog en que, de no haberse forzado a FTX a declararse en quiebra, podría haber conseguido nuevos fondos y garantizado los activos de sus clientes, mientras las autoridades de EE.UU. consideran que orquestó un fraude multimillonario por el que se enfrenta a hasta 115 años de cárcel.