Una comisión de parlamentarios europeos acaba de concluir su visita a Ecuador, y al Viejo Continente regresará no solo llevando sus impresiones sobre la lucha del país contra la pesca ilegal, sino sus preocupaciones respecto a los pasos agigantados que China está teniendo en el mercado atunero del bloque europeo, aun cuando su comercialización no esté amparada en un acuerdo y sea cada vez más cuestionada por sus malas prácticas.

- ¿Qué resultados dejan estas inspecciones y qué alcances podrán tener para que Europa finalmente levante la tarjeta amarilla que en 2019 le impuso a Ecuador como un llamado atención por su falta de gestión contra la pesca ilegal?

- Creemos que Ecuador va por buen camino a eliminar esta tarjeta. Hemos comprobado cómo el país está implementando su Ley de Pesca y hemos tenido la buena sorpresa de ver que esa implementación se ha hecho de forma rápida. El país se ha movilizado, y cuando digo movilizado me refiero no solo a la acción gubernamental, sino a las autoridades portuarias, con respecto a todo lo que hacen en los puertos con las inspecciones, al control de lo que se está desembarcando de los barcos, al peso de la carga para estar seguros de que no hay sobrepeso y no hay pesca ilegal. Hemos podido también comprobar la ejecución de un sistema de trazabilidad realmente eficaz, realmente de punta, con el seguimiento del monitoreo satelital con el monitoreo digital.

- ¿Suficiente para eliminar esta tarjeta amarilla?

- Lo que puedo decir es que Ecuador está va por buen camino... Nosotros somos parte del Parlamento Europeo, pero la decisión final sobre levantarla o no es de la Comisión Europea. Nosotros al regresar vamos a redactar un informe y se lo vamos a pasar a la Comisión, y en ese informe vamos a contar sobre todo el compromiso que están teniendo con este tema, tanto a nivel político como a nivel de la industria y sus protagonistas. Nosotros hemos venido a constatar, en particular, el aspecto político, pero en este año la Comisión Europea debe hacer una inspección técnica y con ello decidir la eliminación de la tarjeta. Pero yo estoy convencido de que el 2023 será el año en que se va a dar la tarjeta verde, pero no lo puedo anunciar.

Nuestro informe (sobre pesca ilegal) no es vinculante para la Comisión Europea. Para eliminar la tarjeta amarilla se requiere un informe técnico decisivo de la Comisión.

- ¿Pero este informe influirá en la decisión de la Comisión?

- La respuesta es no. Nuestro informe no es vinculante para la Comisión Europea, pero nuestro informe va a ser presentado durante una reunión en el Parlamento Europeo, reunión en la que participa la Comisión y en la que va a escuchar los resultados. Pero la reglamentación europea lo dice claramente: el informe decisivo es el informe técnico que haga la Comisión.

- Este no es el único tema que preocupa. La política de contingentes autónomos de la Unión Europea está generando cierto malestar porque no es otra cosa que incrementar cupos de compra de atún a países como China, con los cuales no tienen un acuerdo. En los últimos años, han dicho, China ha aumentado su participación en Europa, y esto erosiona los beneficios del acuerdo que Ecuador sí tiene con el bloque europeo.

- Efectivamente, hemos escuchado esta preocupación que ha sido expresada tanto por la industria como por el Gobierno de Ecuador. Y he de decirles que, como parlamentarios, compartimos la misma preocupación. Años atrás, estos contingentes fueron introducidos por solicitud de la industria europea (para abastecerse de materia prima), y en su momento eso tenía su razón de ser y estamos de acuerdo con que se haga así, pero mientras se trate de cantidades restringidas, limitadas.

- Pero según cifras oficiales, las importaciones de lomos de atún procesados de la UE que se benefician de los contingentes autónomos han venido incrementándose de forma acelerada. Su participación ha pasado del 2 % al 21, 5 %.

- Sí, yo tengo las mismas cifras, pero cuando digo que estas importaciones son limitadas es a nivel mundial, es comparado con todo el conjunto de las importaciones que se hacen a nivel mundial. Sin embargo, a mí también me parece que es demasiado. Nosotros no estamos satisfechos con esas cifras y pensamos que hay que poner un límite.

- Se dice que este año se aprobará un nuevo incremento. ¿Qué harán al respecto? Estamos hablando de un país al que se lo cuestiona mucho por sus prácticas: abusos laborales y subsidios a su flota pesquera.

- En nuestro informe que vamos a redactar, vamos a mencionar esta preocupación que hoy compartimos. Es cierto que este tema de los subsidios de China preocupa a nivel global. Nosotros justamente como Unión Europea hemos exigido un acuerdo global en la OMC para que se limiten estos subsidios a la pesca y que se prohíban cuando se trata de pesca ilegal. Por otra parte, yo personalmente, después de revisar los resultados de un estudio internacional que hemos pedido sobre la pesca china, voy a redactar un informe sobre los efectos que la pesca china puede tener en términos de competencia desleal. Después de eso le vamos a pedir a la Comisión que nos haga propuestas para enmarcar estas particularidades de la flota china. No se puede hacer de la noche a la mañana, por supuesto, es un proceso que vamos a empezar este año.

A mí también me parece que los contingentes (que se dan a China) para la importación de atún son excesivos. Hay que poner un límite... y mayor control.

- ¿China tiene algún tipo de tarjeta por sus prácticas?

- Le voy a decir un secreto, pero que usted va a poder repetir. Cada año nosotros como Parlamento examinamos un cuadro que nos presenta la Comisión con los distintos países que tienen una tarjeta. Ahí aparece Ecuador con la tarjeta amarilla, Vietnam con tarjeta amarilla, tal país con tarjeta verde, pero de China nada. Cuando hemos preguntado por qué, se nos ha dicho que es complicado tratar esta situación, por el hecho de ser China. Eso no lo podemos aceptar. De ahí, el hecho de que haya tomado yo la decisión, la iniciativa, de redactar este informe que voy a redactar sobre China.

- ¿Y qué tipo de soluciones podrían tomarse?

- Todavía no he empezado a hacer este informe, estamos en las primeras fases. Este estudio que menciono, que se ha llevado a cabo a nivel internacional, hace una serie de recomendaciones, que ahora no las tengo en mente, pero le puedo dar algún ejemplo de las cosas que se han hecho. El Tesoro norteamericano ha prohibido la importación de productos de dos empresas de pesca chinas... Esto porque Estado Unidos tiene una ley que prohíbe la importación de productos de empresas que emplean trabajadores con trabajo forzado o que practican la esclavitud. Entonces no hay ninguna razón por la que la Unión Europea no haga lo mismo. Si hay trabajo forzado o esclavitud, por supuesto que podemos prohibir las importaciones de productos de este tipo. Sabemos perfectamente que eso existe, en particular cuando se practica la pesca ilegal. Entonces, esta es una de las recomendaciones que podrían figurar en el informe que se haga al respecto y que podrían convertirse en propuesta de legislación. Pero esto lleva tiempo y de momento estamos en la primera etapa.