Se pide incluir el sobreendeudamiento de los ciudadanos en el debate presidencial

Ante el creciente problema del sobreendeudamiento en Ecuador, Defensa Deudores, estudio jurídico especializado en deudas en el país, ha solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que el tema sea parte del debate presidencial programado para el próximo 19 de enero.

(Le invitamos a leer también: Elecciones Ecuador 2025: ¿Quién tiene la ventaja en las encuestas previas al debate?)

La organización insta a los candidatos a presentar propuestas claras que permitan enfrentar esta problemática que afecta a miles de familias y empresas.

Una crisis económica con graves consecuencias

Según datos de Defensa Deudores, tres de cada diez personas con créditos en Ecuador tienen una mala calificación crediticia, lo que refleja un panorama financiero alarmante. Este problema se agrava por el alto uso de tarjetas de crédito con tasas elevadas para cubrir necesidades básicas.

RELACIONADAS Los cortes de luz en Ecuador amenazan con incrementar la morosidad

En un comunicado, el abogado César Coronel, representante de Defensa Deudores, explicó que la morosidad en el microcrédito es una de las más altas, alcanzando el 12,1 % en cooperativas y el 7,3 % en la banca privada. “El ecuatoriano tiene un buen carácter de pago, pero las personas no dejan de pagar porque no quieren, sino porque no pueden”, señaló.

La crisis económica de 2024, con una contracción del 2,2 % en el primer semestre y pérdidas por más de 7.500 millones de dólares debido a cortes eléctricos, ha generado una disminución del empleo adecuado, que afecta a apenas el 33,7 % de la población económicamente activa. Esto ha empujado a muchas familias hacia la informalidad, incrementando el uso de créditos y creando un círculo vicioso de endeudamiento.

Cómo manejar las deudas de tarjetas de crédito: consejos efectivos para reducirlas Leer más

Propuestas para enfrentar el sobreendeudamiento

Defensa Deudores considera urgente que los candidatos presidenciales aborden esta problemática en sus planes de gobierno. Coronel sugirió la implementación de una legislación similar a la Ley de Quiebra en Chile, que permita renegociar deudas o declararse en quiebra de manera voluntaria. Esto podría brindar a los deudores una segunda oportunidad para rehabilitarse financieramente y salir de los registros de morosidad.

“La aprobación de la Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico fue un avance, pero falta mucho por hacer. Es necesario continuar legislando a favor de los deudores y garantizar un alivio financiero sostenible”, enfatizó Coronel.

Un llamado a los candidatos

La organización destaca que el sobreendeudamiento no solo afecta a las familias, sino que también frena el crecimiento económico del país. Por ello, urge que los líderes políticos incluyan este tema en sus propuestas y prioricen la creación de mecanismos legales para aliviar la carga financiera de los ecuatorianos.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!