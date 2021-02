Petroecuador concreta venta spot de 720.000 barriles de crudo Napo

Petroecuador informó este 3 de febrero de 2021 que adjudicó por primera vez a la empresa tailandesa Tipco Asphalt Public Company Limited la venta de 720.000 barriles de crudo Napo, tras presentar la mejor oferta con un diferencial de $ -1,98 por barril. La entrega de este crudo se realizará en dos cargamentos de 360.000 (+/- 5 %) cada uno, a finales de febrero de este año.

El cambio climático eclipsa la era petrolera ecuatoriana Leer más

De acuerdo a información de Petroecuador, la venta representa un ingreso estimado para el Estado de $ 36 millones. Según a estatal petrolera, comparando las ofertas presentadas y el valor adjudicado, se estima un beneficio adicional de $ 2.3 millones.

Según el comunicado de prensa de la petrolera estatal, el gerente General de Petroecuador, Gonzalo Maldonado informó que el diferencial presentado por la compañía asiática es considerado el mejor desde 2019, año en que el Gobierno Nacional decidió retomar las ventas spot de crudo Napo.

“Vamos a continuar con esta política para garantizar una gestión eficiente en Petroecuador que permita diversificar mercados y obtener mejores beneficios económicos para el país”, indicó Maldonado.

En lo que va de 2021, se han desarrollado dos ventas de crudo Napo bajo esta modalidad. Desde septiembre de 2019, Petroecuador ha realizado otros procesos similares con compañías como: Repsol Trading S.A. (2019), Glencore Ltd. (2019), Unipec America Inc. (2020), Trafigura Pte. Ltd. (2020), PTT International Trading Pte. Ltd. (2021). En total a la fecha suman seis ventas spot de crudo Napo.

Alrededor de 49 empresas (entre comercializadoras y refinerías), que constan en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, fueron invitadas a participar en la licitación.

La Contraloría, a un paso de confirmar las anomalías en el seguro de Petroecuador Leer más

Seis ofertas económicas calificaron como válidas, que adicionalmente aceptaron los términos y condiciones de Petroecuador para el proceso y presentaron una garantía bancaria certificada que avale la solvencia económica de cada compañía. Las ofertas presentadas fueron: Petrochina International CO. LTD. ($ -3,70/bbl), Phillips 66 Company ($ -2,63/bbl), Shell Western Supply and Trading Limited ($ -5,18/bbl), Tipco Asphalt Public Company ($ -1,98/BBL), Trafigura PTE. LTD. ($ -3,28) y Unipec America INC. ($ -2,89/bbl).