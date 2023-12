Perspectivas 2024: ‘Sin crecimiento no se generará empleo’

Como cada fin de año, la firma Andeanecuador, miembro de Deloitte Consulting, presentó su estudio de perspectivas, en torno a la percepción de las compañías para el año venidero. Bajo el nombre “Ecuador 2024: un nuevo horizonte empresarial. Retos y oportunidades”, ejecutivos, principalmente de las áreas de Recursos Humanos, se dieron cita en el Swissotel de Quito, para conocer mayores detalles sobre lo que se espera para el próximo año.

Y dadas las características actuales de la economía nacional, lo que se viene no pinta de la mejor manera. La realidad, según los representantes de la firma, es que “si la economía no crece, no van a crearse plazas de empleo. Todo debe acompañarse de una política integral”. Este, por así llamarlo, pesimismo, contrasta con el optimismo del nuevo Gobierno, que asegura que con proyectos de Ley, como el económico urgente que se debate en los actuales momentos en la Asamblea, se incentivará al sector privado para la creación de nuevas plazas. A la vez, esta hipótesis, según Deloitte dista de la realidad del mercado laboral, donde “a quienes pierden su empleo les es muy difícil volverse a colocar y a los jóvenes les cuesta conseguir un trabajo”.

Por otra parte, el estudio, fruto de una encuesta a 220 compañías (67% nacionales, 33% multinacionales), explica que la fijación del Salario Básico ha sido una presión muy fuerte para las empresas. Mientras en los últimos diez años, este ha crecido en un 32%, la inflación lo ha hecho en un 13 %. Por tanto, Deloitte ve improbable que este año se llegue a un salario en 475 dólares, como lo había ofrecido el expresidente Guillermo Lasso. Más bien, considera que se ajustará a la inflación proyectada, lo cual redundaría en un alza de máximo 10 dólares. “Para 2024, el 80% de las empresas consultadas proyecta realizar incrementos salariales con un valor promedio del 4,20 %. Sin embargo, el 17 % anunció que no realizará aumentos y un 3% aún no ha decidido si los llevará a cabo. En este sentido, las empresas están preocupándose por replantear sus procesos para ser más eficientes, tecnificarse”.

Respecto al número de empleados, las compañías nacionales empezaron el 2023 con 101.514 y lo terminan con 97.374, una disminución del 4 %. La rotación promedio de las compañías acorde con lo reportado es del 11,74 % entre ingresos y salidas de los colaboradores. “Esto es parte de la dinámica normal en el mundo organizacional, especialmente, en el caso de las nuevas generaciones en las que se evidencia mayor dificultad en la retención del talento humano por largos períodos de tiempo”.

