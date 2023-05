Cuando se emigra del país, una de las cosas que se suele extrañar es la comida, especialmente platos tan tradicionales como el encebollado, el hornado, la guatita, la cazuela de mariscos, entre otros. Algunas preparaciones se pueden hacer en casa si es habilidoso en la cocina, pero otras hay quienes prefieren consumirlas preparadas por expertos. Por esta razón, si es un ecuatoriano y se encuentra en Madrid, es inevitable no escuchar sobre la existencia de Perla del Pacífico, una cadena de restaurantes que lleva 25 años acercando a sus migrantes con Ecuador.

Nelly Elizalde, fundadora y propietaria, conversó con EXPRESO para contar sus inicios y cómo ha convertido este restaurante en un negocio exitoso. “Me siento orgullosa de que tenemos 11 restaurantes y somos la empresa gastronómica (ecuatoriana) más grande fuera del país”, afirma.

Ella llegó a España en 1994 con su familia en busca de nuevas oportunidades, ya que indica que “la situación en Ecuador siempre había sido difícil”. Una vez radicada en Madrid, comenzó a trabajar en una casa realizando labores domésticas y cuatro años después inició su emprendimiento de comida. Confiesa que no era amante de la gastronomía, ni provenía de una familia de cocineros, y que solo preparaba lo básico para su familia. Por eso resulta curioso que se haya dedicado a este ámbito.

11 LOCALES Tiene el Grupo Perla del Pacífico. La firma apostará por el sistema de franquicias para su expansión.

“Hubo un ‘ángel' que fue clave para iniciar este negocio porque yo no tenía conocimiento de nada. Un día fuimos a comer a un restaurante peruano con mi familia y el chef se presentó. Resultó que era nuestro compatriota (...) Con el tiempo, él nos propuso abrir un restaurante ecuatoriano y se convirtió en nuestro primer cocinero. Como él era guayaquileño, nos sugirió que le pusiéramos Perla del Pacífico como nombre”.

Así surgió el primer establecimiento de comida, que abrieron en la zona de Ascao en Madrid, donde Nelly vivía con su familia. Recuerda que el comienzo fue difícil, sobre todo por la inexperiencia: “Aunque teníamos ese miedo normal de emprender, gracias a Dios el día de la inauguración tuvimos mucho éxito, estaba lleno”.

Elizalde también cuenta que el resto de sus parientes llegó paulatinamente a España y, al ser una familia grande y unida, les permitió expandirse. Actualmente, tiene 11 locales, cuyos administradores están repartidos entre sus hermanos y sus 3 hijos. Aproximadamente atienden a 3.000 comensales diarios en todos sus restaurantes, lo que da trabajo a 130 familias y apoya indirectamente a más de 25 empresas, tanto ecuatorianas como madrileñas, relacionadas con productos de hostelería.

El Grupo Perla del Pacífico ofrece una variada carta de platos típicos ecuatorianos. Según Nelly, los tres más solicitados son el encebollado, la bandera ecuatoriana y los ceviches. Aunque no se cuenta con exactamente los mismos productos que en Ecuador, existen productos españoles que los reemplazan y mantienen su esencia. Por ejemplo, para el encebollado se usa el pescado bonito y para el ceviche, el perca. Mientras que el camarón sí proviene de Ecuador, ya que este crustáceo se exporta a España.

El crecimiento de esta cadena de restaurantes es evidente. De acuerdo con su propietaria, la ola migratoria tras el feriado bancario (1999) contribuyó a tener un gran número de compatriotas y latinos como consumidores. Con el paso del tiempo, se ha sumado público español que disfruta de la comida nacional.

“Vengo a Perla hace un año, me gusta el trato y la delicadeza que tienen con los clientes. Los platos que más me gustan son el encebollado y el maduro con queso. Se lo recomendaría a más españoles para que vengan a probarlo porque es espectacular”, señaló María Martínez, una cliente española. “La Perla del Pacífico ha sido un gran descubrimiento. He tenido la suerte de ir a varias sucursales y el trato y ambiente coinciden. Estuve allí durante la época del Mundial con algunos amigos, y había un ambiente festivo porque es un país que le encanta el fútbol. Además, lo recomendaría a cualquier persona que le guste viajar, porque visitar La Perla es como viajar (a Ecuador) mientras estás en Madrid”, manifestó Pablo Sáenz de Miera, un comensal español.

Para ganar fidelidad de sus clientes, organizan también eventos y festivales temáticos ecuatorianos en sus locales. “Soy fanática desde que vine a vivir a España hace 23 años, ya que fue uno de los primeros restaurantes ecuatorianos, por no decir el único, que había aquí en Madrid. Me encanta el ambiente latino porque te hace sentir ese 'calorcito' de casa a quienes estamos lejos de nuestro país. Recuerdo una historia en el Perla del Pacífico que marcó mucho mi vida. Estuve allí con todo un equipo de mi trabajo, de diferentes ciudades, y también estuvieron mis familiares. Vivimos una cena de diciembre que fue un momento especial y bonito”, comentó Gina Tatiana, migrante ecuatoriana.

Dentro de los planes de la cadena de restaurantes se encuentra la apertura de franquicias próximamente, y actualmente cuenta con una lista de espera de interesados en el negocio. El primer plan de expansión se llevará a cabo en las ciudades de Barcelona y Murcia del país ibérico, seguido de otras capitales europeas.

